झाड़-फूंक के बहाने घर से बाहर ले गया, फिर दोस्त के साथ मिलकर दबाया गला, बेटी के प्यार से खफा था पिता

Lucknow Crime News: लखनऊ के चिनहट थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। 16 साल की नाबालिग लड़की वंदना चौबे की उसके पिता और पिता के दोस्त ने मिलकर हत्या कर दी। पिता अपनी बेटी के लड़कों से बात करने से नाराज था। हत्या के बाद शव की पहचान छिपाने के लिए उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया। वंदना चौबे चिनहट के धावा इलाके की रहने वाली थी। साल 2025 में वह एक लड़के के साथ घर से भाग गई थी। पुलिस ने उसे बरामद कर परिवार को सौंप दिया था। लेकिन उसके बाद भी वंदना उस लड़के से संपर्क में थी। पिता विजय कुमार चौबे (34) इसी बात से बहुत नाराज था। उसने अपनी बेटी की हत्या की साजिश रची और अपने दोस्त अब्दुल मन्नान (45) को साथ लिया।