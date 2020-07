यूपी में बड़ा प्रशानिक उलटफेर, 15 आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला, देखें पूरी लिस्ट

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 15 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। बिकरू में एनकाउंटर और अपहरण कांड के बाद कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी पर भी गाज गिरी है। दिनेश कुमार पी को कानपुर एसएसपी के पद से हटाकर अब झांसी की जिम्मेदारी दी गई है। दिनेश कुमार पी की जगह डॉ प्रितिन्दर सिंह को कानपुर का नया एसएसपी बनाया गया है। डॉ प्रितिन्दर सिंह अलीगढ़ में तैनात थे। साथ ही चित्रकूट के पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) प्रदीप कुमार को अयोध्या की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं के सत्य नारायण को चित्रकूट रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (डीआईजी) बनाया गया है।

इनको भी मिली नई तैनाती

इसके अलावा बस्ती पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार को पीएसी मुख्यालय लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया है। लखनऊ यातायात महानिरीक्षक दीपक रतन को अलीगढ़ भेजा या है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के एसपी सत्येंद्र कुमार को खीरी का एसपी बनाया गया है। एसडीआरएफ लखनऊ में सेना नायक के पद पर तैनात यशवीर सिंह को जालौन एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। लखनऊ के पुलिस आयुक्त दिनेश सिंह को अमेठी का एसपी बनाया गया है। झांसी के एसएसपी प्रदीक कुमार को इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में वाराणसी एसपी के पद पर तैनात किया गया है।

वहीं जालौन एसपी डॉ सतीश कुमार को एसडीआरएफ, लखनऊ में सेनानायक की भूमिका मिली है। वहीं अमेठी की वर्तमान एसपी ख्याती गर्ग को पुलिस आयुक्त, लखनऊ के पद पर तैनात किया गया है। अयोध्या एसएसपी आशीष तिवारी को पुलिस अधीक्षक रेलवे, झांसी में ट्रांसफर कर दिया गया है। खीरी पुलिस कप्तान पूनम को 15वीं पीएसी, आगरा में सेनानायक के तौर पर नई तैनाती मिली है। पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय लखनऊ अनिल राय को पुलिस महानिरीक्षक, बस्ती रेंज बनाया गया है।

