Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

योगी ने बताई PDA की परिभाषा, ठहाकों से गूंज उठा पूरा विधानसभा सदन

यूपी में बुधवार से 24 घंटे विधानसभा का सत्र जारी है। 2047 में यूपी कैसा होना चाहिए। इस पर सदन में पक्ष विपक्ष की चर्चा हुई। अब सीएम योगी ने सदन में PDA की परिभाषा बता दी। आप भी जानें...।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 14, 2025

विधानसभा के मानसून सत्र में सीएम योगी ने बताई PDA की परिभाषा, PC - IANS

यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में लगातार 24 घंटे से चर्चा जारी है। यूपी 2047 में कैसा होना चाहिए? इसके लिए यूपी सरकार विजन डाक्यूमेंट 2047 पेश कर रही है। पक्ष-विपक्ष की चर्चा लगातार हुई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर विधानसभा में बोल रहे हैं। इस दौरान वह सपा पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बुजुर्ग हैं जब खुद बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं जैसे ही वह दूसरे से संचालित होते हैं तो उन्हें मुर्गा याद आ जाता है।

योगी ने बताई PDA की परिभाषा

योगी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कूंप मंडूक हैं। वो PDA की बात करते हैं, जिसका मतलब है कि 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी.' पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और ये लोग परिवार डेवलेपमेंट अथॉरिटी की तरह काम कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

लाचारी और बेबसी : अंतिम दर्शन के लिए नहीं आ सका परिवार… गांव में पुतला बनाकर किया संस्कार
आगरा
image

2027 में आने का सपना, सपना ही रहेगा

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि आप लोग जब गोमाता को धोखा दे सकते हैं तो किसको छोड़ेंगे, दूध पीकर गाय को सड़कों पर छोड़ देते थे, बुचड़खाने में दे देते हैं, आपको गोमाता का श्राप ले डूबेगा, इसलिए 2027 में आने का सपना मत देखिए। क्योंकि आपका ये सपना सपना ही रहेगा।

नेता-प्रतिपक्ष से बोले योगी

सीएम योगी ने कहा- हमारे नेता प्रतिपक्ष न जाने क्यों हमारे स्वास्थ्य मंत्री से नाराज हैं। इस उम्र में दुश्मनी मत रखिए। कभी स्वास्थ्य मंत्री को अपने यहां बुलाकर पवा (भोजन) दीजिए। बीमार होंगे तो वहीं इलाज भी कराएंगे।

सीएम योगी ने आगे कहा- पूरी दुनिया के देश अपनी विरासतों को सहेजते हैं, लेकिन आपकी पार्टी के सदस्य राम को कोसते हैं, रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ते हैं। श्रीकृष्ण की परंपरा पर संदेह करते हैं। विरासत का संरक्षण करके ही कोई देश आगे बढ़ सकता है।

आधुनिकीकरण का मतलब यह नहीं कि अपनी विरासत को भूलकर हम उस चौराहे पर खड़े हो जाएं, जहां आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएं। सपा आज उसी स्थिति में खड़ी है। यूपी में अनेक धार्मिक स्थल हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े सभी धामों का विकास किया जा रहा है, जहां हर तरह के लोग आते हैं।

ये भी पढ़ें

लखनऊ में 40 ठाकुर विधायकों की बैठक : क्या यूपी में राजपूत पॉलिटिक्स की वापसी की है तैयारी?
Patrika Special News
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Aug 2025 03:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / योगी ने बताई PDA की परिभाषा, ठहाकों से गूंज उठा पूरा विधानसभा सदन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.