योगी ने बताई PDA की परिभाषा, ठहाकों से गूंज उठा पूरा विधानसभा सदन

यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में लगातार 24 घंटे से चर्चा जारी है। यूपी 2047 में कैसा होना चाहिए? इसके लिए यूपी सरकार विजन डाक्यूमेंट 2047 पेश कर रही है। पक्ष-विपक्ष की चर्चा लगातार हुई। अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर विधानसभा में बोल रहे हैं। इस दौरान वह सपा पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बुजुर्ग हैं जब खुद बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं जैसे ही वह दूसरे से संचालित होते हैं तो उन्हें मुर्गा याद आ जाता है।