लखनऊ में 40 ठाकुर विधायकों की बैठक : क्या यूपी में राजपूत पॉलिटिक्स की वापसी की है तैयारी?

सत्र के पहले दिन हुई इस डिनर मीटिंग की अगुआई मुरादाबाद के कुंदरकी से भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह और एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त ने की। इसमें विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेन्द्र सिंह, पूर्व मंत्री जय प्रताप सिंह, रघुराज प्रताप सिंह (राजा भैया), दिनेश प्रताप सिंह, कुंवर ब्रजेश सिंह जैसे दिग्गज शामिल हुए। सपा से निष्कासित राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह की मौजूदगी ने सियासी मायने जोड़े। कुल 49 ठाकुर विधायकों में से 40 का एक साथ आना इसकी अहमियत को दर्शाता है। आयोजकों का दावा है कि यह सिर्फ एक पारिवारिक भोज था, लेकिन सत्र के दौरान ऐसी टाइमिंग ने इसे पॉलिटिकल मैसेजिंग का रूप दे दिया।