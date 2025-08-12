12 अगस्त 2025,

‘गुंडे, माफिया-दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता जानती…हमने अस्पताल, नौकरियां, स्टेडियम दिया, आपने क्या किया’?

यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी समाजवादी पार्टी, सपा के विधायकों ने सोमवार को विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Aug 12, 2025

शिवपाल सिंह यादव ने केशव प्रसाद पर पलटवार, PC - IANS

लखनऊ : यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी लगातार वार और पलटवार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गुंडे, माफिया और दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता भली-भांति जानती है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा था कि गुंडे, माफिया और दंगाई यह सब सैफई परिवार के भाई।

इसे लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि गुंडे, माफिया और दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता भली-भांति जानती है। उन्होंने आगे लिखा कि बुलडोज़र से कानून का गला घोंटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के ‘भाई’ हैं।

शिवपाल सिंह यादव ने आगे लिखा कि सैफई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय दिए… आपके ‘परिवार’ ने क्या दिया? नफरत, महंगाई और जंगलराज।

ज्ञात हो कि यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी समाजवादी पार्टी, सपा के विधायकों ने सोमवार को विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं, सत्र से पहले शिवपाल सिंह यादव ने भी सोशल मीडिया पर भाजपा पर बड़ा हमला बोला था।

उन्होंने लिखा कि भाजपा सरकार अपनी नौ साल की नाकामियों को छुपाने के लिए चार दिन में ही एक दिन चौबीस घंटे का विधानसभा सभा सत्र चलाना चाह रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल है और अपनी नाकामियों, विफलता और विकास के झूठे एजेंडों को छुपाने के लिए चार दिन का विधानसभा सभा सत्र लेकर आई है। इस सत्र के चार दिन चलने से भी प्रदेश की स्थिति व विकास में कोई सुधार नहीं आयेगा। सिंचाई की उचित व्यवस्था भाजपा सरकार दे नहीं पाई, बाढ़ को पूरे प्रदेश में रोक नहीं पाई।

Published on:

12 Aug 2025 01:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / 'गुंडे, माफिया-दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता जानती…हमने अस्पताल, नौकरियां, स्टेडियम दिया, आपने क्या किया'?

