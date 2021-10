अभ्युदय योजना के तहत फ्री आईएस-पीसीएस कोचिंग, यूपी के हर जिले में यह कोचिंग खोलने की तैयारी में योगी सरकार

Yogi Government in Prepration to Open Abhudaya Coaching in UP- यूपी में अभ्युदय कोचिंग खोलने की तैयारी में योगी सरकार- योगी सरकार (UP Government) उत्तर प्रदेश में आईएस-पीसीएस की फ्री कोचिंग खोलने की तैयारी में है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मुफ्त कोचिंग मिल सकेगी।