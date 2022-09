यूपी में खिलाड़ियों को पुलिस में भर्ती का मौका दे रही योगी सरकार, जानें पूरी प्रक्रिया

योगी सरकार के निर्देश पर उप्र पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्तियां निकाली है। जिसके तहत 22 खेलों में से 335 पुरुष अभ्यर्थियों और 18 खेलों में 199 महिला अभ्यर्थियों की भर्तियां की जाएगी।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनके निर्देश पर उप्र पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। जिसके तहत 22 खेलों में से 335 पुरुष अभ्यर्थियों और 18 खेलों में 199 महिला अभ्यर्थियों की भर्तियां की जाएंगी। जल्द ही इन खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। जिसमें सिर्फ खिलाड़ियों की खेल विषयक दक्षता और प्रमाण पत्रों व मूल्यांकन के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। वहीं न्यूनतम अर्हता के रूप में निर्धारित खेलों में से अभ्यर्थी को किसी एक खेल में प्रतिभाग करने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

Yogi government is giving chance to the players to join the up police