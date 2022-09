Agra: पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर प्रदूषण बोर्ड UP मेट्रो से नाराज, लगाया 29.25 लाख का जुर्माना

आगरा में प्रदूषण बोर्ड ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए यूपी मेट्रो पर 29.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि यूपी मेट्रो ने लगातार 78 दिनों तक पीएसी मैदान में मेट्रो शेड बनाने के दौरान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है।

ताजनगरी में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए यूपी मेट्रो पर प्रदूषण बोर्ड ने 29.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना ताजमहल के पास पीएसी मैदान में मेट्रो शेड बनाने के दौरान फतेहाबाद रोड पर निर्माण कार्य में प्रदूषण नियंत्रण न करने पर लगाया गया है। हालांकि बोर्ड की तरफ से कई बार चेतावनी दी गई लेकिन यूपी मेट्रो ने धूल कंट्रोल करने के उपाय नहीं किए। जिसे देखते हुए प्रदूषण बोर्ड ने सख्त कदम उठाया और यूपी मेट्रो पर हर दिन के लिए 37,500 रुपये की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई। वहीं जुर्माना अधिरोपित कर नोटिस जारी कर दिया गया है। बता दें कि इसके पूर्व में प्रदूषण को लेकर एनएचएआई पर भी 6 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था।

Pollution Board imposes fine on UP Metro for causing damage to environment in Agra