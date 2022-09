ग्रेटर नोएडा वासियों को बड़ा झटका, 50 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी, लोगों में आक्रोश

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में 50 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री रुकी हुई है। जिसके चलते लेकर छह से ज्यादा सोसाइटी के लोगों ने ट्विटर के जरिए प्र्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और ग्रेटर नोएडा किवास प्राधिकरण सहित जिला प्रशासन को टैग करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में 50 हजार फ्लैटों की रजिस्ट्री रुक जाने से लोगों में गुस्सा है। इसी कड़ी में शनिवार को सोसाइटी के लोगों ने इंटरनेट मीडिया पर रजिस्ट्री कराए जाने की मांग को लेकर अभियान चलाया हुआ है। बता दें कि नेफोवा बैनर तले चलाए गए अभियान में छह से ज्यादा सोसाइटी के लोगों ने हिस्सा लिया। जिसके तहत लोगों ने ट्विटर के जरिए प्र्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और ग्रेटर नोएडा किवास प्राधिकरण सहित जिला प्रशासन को टैग करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया है। उनका कहना है कि इन फ्लैटों की रजिस्ट्री कब होगी।

Registry of 50 thousand flats stopped in societies of Greater Noida West