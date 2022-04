New Pension Scheme: योगी सरकार का बड़ा फैसला, परिवार को मिलेगी कर्मचारी की सेवा की मृत्यु के दौरान अंशदान से बने फंड की पूरी राशि

New Pension Scheme: योगी सरकार ने तय किया है कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके अंशदान से बने उनकी पूरी राशि परिवार को वापस कर दी जाएगी।

विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा बनी नई पेंशन योजना में योगी सरकार में बहुत बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके अंशदान से बने उनकी पूरी राशि परिवार को वापस कर दी जाएगी। योगी सरकार के इस आदेश से कर्मियों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। उधर, विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार ने एनपीएस में बदलाव संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए वित्त विभाग ने 19 मई, 2016 के शासनादेश में संशोधन किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इस संशोधन से पहले सरकारी व कार्मिक के अंशदान से बनी पूरी राशि सरकारी खजाने में जाती थी। कार्मिक के नॉमिनी को सिर्फ पारिवारिक पेंशन दी जाती थी।

Yogi Government said Family Will Get Full Amount In Employee Death