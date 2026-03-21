ग्राइंडर ऐप पर हुई दोस्ती, होटल बुलाकर जमकर की युवक की पिटाई, फिर बनाई अश्लील वीडियो

Lucknow News: लखनऊ में एक युवक के साथ एक हादसा हो गया। उसे ग्राइंडर नाम के डेटिंग ऐप पर दोस्ती के बहाने होटल बुलाया गया। वहां जाकर उसके अश्लील वीडियो बना लिए गए। जब उसने मना किया तो उसे जमकर पीटा गया और 35 हजार रुपये लूट लिए गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक बीकेटी इलाके का रहने वाला है। उसकी मुलाकात ग्राइंडर ऐप पर अलीगंज के रहने वाले अभिषेक वर्मा से हुई थी। दोनों ने ऐप पर बातचीत शुरू की और धीरे-धीरे दोस्ती हो गई। अभिषेक ने युवक को होटल में मिलने के लिए बुलाया। युवक को लगा कि यह सिर्फ मिलने-जुलने की बात है, इसलिए वह गुरुवार को होटल गैलेक्सी पहुंच गया। यह होटल जीसीआरजी कॉलेज के पास बीकेटी इलाके में स्थित है। अभिषेक इसी होटल में काम करता है।