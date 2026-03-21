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ग्राइंडर ऐप पर हुई दोस्ती, होटल बुलाकर जमकर की युवक की पिटाई, फिर बनाई अश्लील वीडियो

लखनऊ के बीकेटी इलाके में एक युवक को ग्राइंडर ऐप के जरिए दोस्ती के बहाने होटल बुलाकर 35 हजार रुपये लूट लिए गए और अश्लील वीडियो बनाए गए।

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लखनऊ

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Anuj Singh

Mar 21, 2026

दोस्ती बनाते ही युवक से की लूट और मारपीट

दोस्ती बनाते ही युवक से की लूट और मारपीट

Lucknow News: लखनऊ में एक युवक के साथ एक हादसा हो गया। उसे ग्राइंडर नाम के डेटिंग ऐप पर दोस्ती के बहाने होटल बुलाया गया। वहां जाकर उसके अश्लील वीडियो बना लिए गए। जब उसने मना किया तो उसे जमकर पीटा गया और 35 हजार रुपये लूट लिए गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक बीकेटी इलाके का रहने वाला है। उसकी मुलाकात ग्राइंडर ऐप पर अलीगंज के रहने वाले अभिषेक वर्मा से हुई थी। दोनों ने ऐप पर बातचीत शुरू की और धीरे-धीरे दोस्ती हो गई। अभिषेक ने युवक को होटल में मिलने के लिए बुलाया। युवक को लगा कि यह सिर्फ मिलने-जुलने की बात है, इसलिए वह गुरुवार को होटल गैलेक्सी पहुंच गया। यह होटल जीसीआरजी कॉलेज के पास बीकेटी इलाके में स्थित है। अभिषेक इसी होटल में काम करता है।

होटल पहुंचते ही बाकी साथी बुलाए गए

जैसे ही युवक कमरे में पहुंचा, अभिषेक ने तुरंत अपने तीन साथियों को बुला लिया। ये तीनों थे – राजन कश्यप, रिशु कश्यप और शिवम सिंह। चारों ने मिलकर युवक के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। उन्होंने पहले गालियां दीं, फिर जबरदस्ती उसके कपड़े उतरवाए और अश्लील वीडियो बना लिए। युवक ने बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं माने। वीडियो बनाने के बाद आरोपियों ने युवक के मोबाइल से 10 हजार रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके अलावा उसके डेबिट कार्ड से 25 हजार रुपये निकाल लिए। कुल 35 हजार रुपये लूट लिए गए। जब युवक विरोध करने लगा तो चारों ने उसे जमकर लात-घूंसे मारे। मारपीट के बाद उन्होंने युवक को होटल से बाहर निकाल दिया और भगा दिया।

पुलिस ने केस दर्ज किया

पीड़ित युवक ने होटल संचालक समेत चारों आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच टीम होटल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक कर रही है। आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस यह भी देख रही है कि कहीं यह कोई बड़ा गिरोह तो नहीं है।

गिरोह का खुलासा और गिरफ्तारियां

बाद में पुलिस को पता चला कि यह ग्राइंडर ऐप के जरिए दोस्ती बनाकर लोगों को बुलाने और लूटने वाला एक गिरोह था। 16 मार्च को पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि ऐसे ऐप्स पर सावधानी बरतनी चाहिए और अजनबियों से जल्दी मिलने से बचना चाहिए। यह घटना लोगों के लिए एक बड़ा सबक है।

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Published on:

21 Mar 2026 01:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ग्राइंडर ऐप पर हुई दोस्ती, होटल बुलाकर जमकर की युवक की पिटाई, फिर बनाई अश्लील वीडियो

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