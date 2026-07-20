PMJAY : बीमारी का इलाज आज आम आदमी की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। कैंसर, हृदय रोग, किडनी की बीमारी या किसी बड़ी सर्जरी का खर्च लाखों रुपये तक पहुंच जाता है। ऐसे में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत बनकर सामने आई है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में से एक है, जिसके तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है।