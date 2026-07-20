विश्व के 40 देशों में घट रही आबादी: छोटे हो रहे परिवार, शादी और बच्चे पैदा करने से क्यों कतरा रहे युवा?

रिपोर्ट में ऐतिहासिक आंकड़े दिए गए हैं। 1950-1960 के दशक में एक महिला के औसतन 5 बच्चे होते थे। वर्ष 2024 में यह संख्या 2 से थोड़ी ऊपर रही। अनुमान है कि वर्ष 2100 तक यह दर घटकर 1.8 रह जाएगी। जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए प्रत्येक महिला पर औसतन 2.1 बच्चे होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 55 प्रतिशत देशों में लोग कम बच्चों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप करीब 40 देशों में आबादी घटने लगी है।