दुनिया का इकलौता ज्वालामुखी, जो उगलता है ‘नीला लावा’, कहां है यह अनोखा स्थान? जानिए इसका वैज्ञानिक रहस्य

कावाह इजेन ज्वालामुखी में अंतिम बार सबसे बड़ा विस्फोट 1999 में हुआ था। इसके बाद से इस ज्वालामुखी में कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, लेकिन यह आज भी सक्रिय माना जाता है। यहां लगातार गैसों का उत्सर्जन और भू-तापीय गतिविधियां जारी रहती हैं। इसी कारण दुनियाभर के भू-वैज्ञानिक और ज्वालामुखी विशेषज्ञ यहां नियमित रूप से अध्ययन करने आते हैं। यह ज्वालामुखी इजेन ज्वालामुखीय परिसर (Ijen Volcanic Complex) का हिस्सा है, जिसमें कई पर्वत और ज्वालामुखीय संरचनाएं शामिल हैं। इस पूरे क्षेत्र की गतिविधियों पर इंडोनेशिया की ज्वालामुखी निगरानी एजेंसियां लगातार नजर रखती हैं।