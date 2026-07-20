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FIFA World Cup 2026 : विश्वकप फुटबॉल को मिला नया ‘टिकी टाका’ चैंपियन, कैसे मैसी की अर्जेंटीना को स्पेन ने किया ध्वस्त

FIFA World Cup 2026: ब्राजील ने सबसे ज्यादा पांच और जर्मनी ने चार बार फुटबॉल विश्वकप का खिताब जीता। 2026 में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर अपना दूसरा विश्व कप जीता और इस सदी में दो बार विश्व विजेता बनने वाली पहली टीम बन गई। स्पेन की टीम ने लियोनेल मैसी की अर्जेंटीना टीम को फाइनल में कैसे शिकस्त दी। जानिए क्या है ​टिकी-टाका शैली?
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भारत

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Swatantra Mishra

Jul 20, 2026

Spain beat Argentina Fifa World Cup 2026

स्पेन ने अर्जेंटीना को हराया (फोटो- FIFA)

एक समय था जब विश्व फुटबॉल में कुछ टीमें केवल अपने किसी खास खिलाड़ियों की वजह से नहीं, बल्कि अपने सामूहिक व्यक्तित्व के कारण पहचानी जाती थीं। कभी ब्राज़ील और जर्मनी की टीम ऐसी पहचान वाली थी। इन टीमों के खिलाड़ी भी सितारा बनकर उभरे लेकिन उनकी बड़ी पहचान उनकी सामूहिक भावना ही रही।

इन दोनों टीमों के विरुद्ध उतरने वाली टीमों के भीतर मुकाबला शुरू होने से पहले ही एक मनोवैज्ञानिक दबाव मौजूद रहता था। हार की संभावना केवल विरोधी की श्रेष्ठता का परिणाम नहीं होती थी, बल्कि यह स्वीकारोक्ति भी होती थी कि सामने ऐसी टीम है जिसने वर्षों तक अपने खेल, अनुशासन और निरंतरता से उत्कृष्टता का एक मानक स्थापित किया है। विश्व फुटबॉल का इतिहास ऐसे प्रभुत्वों से भरा पड़ा है। आइए नए विश्व चैंपियन स्पेन की सामूहिकता की शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं।

पिछले चार विश्व कप में हर बार नई टीम बनी चैंपियन

समय के साथ चैंपियन भी बदलते हैं और अब आलम यह है कि पिछले चार टूर्नामेंट से हर बार नई टीम चैंपियन बन रही है। वर्ष 2014 में जर्मनी, 2018 में फ्रांस, 2022 में अर्जेंटीन और अब स्पेन के माथे चैंपियनशिप का ताज सजा है। फीफा विश्व कप 2026 में स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर यह साबित कर दिखाया कि टीम में बड़े और महान खिलाड़ी होने भर से चैंपियनशिप का तमगा हासिल नहीं किया जा सकता है। टीम का एकजुट होकर खेलना भी लक्ष्य हासिल कराने में मददगार साबित हो सकता है।

स्पेन ने 16 वर्ष बाद दोबारा जीता विश्व कप का खिताब

स्पेन का उदय केवल एक सफल टीम के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे फुटबॉल दर्शन के प्रतिनिधि के रूप में हुआ जिसने यह स्थापित किया कि गेंद पर नियंत्रण, छोटे-छोटे पास, धैर्य और सामूहिक समझ भी उतनी ही निर्णायक हो सकती है जितनी गति, शारीरिक शक्ति या व्यक्तिगत प्रतिभा। यदि किसी विश्व कप की परिणति इस विचारधारा की पुनर्स्थापना के रूप में सामने आती है, तो वह केवल एक ट्रॉफी जीतने की कहानी नहीं रहती, बल्कि खेल की दिशा तय करने वाली घटना बन जाती है।

अर्जेंटीना गोल का एक मौका नहीं बना पाया जबकि स्पेन…

स्पेन ने फाइनल में शुरुआत से अंत तक खेल पर लगभग पूरा नियंत्रण बनाए रखा। पूरे मैच में उसके पास 65 प्रतिशत बॉल पज़ेशन रहा, जबकि अर्जेंटीना केवल 35 प्रतिशत समय ही गेंद अपने कब्जे में रख सका। स्पेन ने अर्जेंटीना के गोल पर 12 शॉट ऑन टारगेट लगाए, जबकि अर्जेंटीना के खिलाड़ी स्पेनिश गोलकीपर की कोई परीक्षा नहीं ले सका। अर्जेंटीना के खिलाड़ी का एक भी शॉट टारगेट पर नहीं था। आक्रमण के लिहाज़ से भी दोनों टीमों के बीच बड़ा अंतर दिखाई दिया। स्पेन ने मैच में चार बड़े गोल करने के मौके (बिग चांसेज़) बनाए, हालांकि उनमें से तीन अवसर वह भुना नहीं सका। दूसरी ओर अर्जेंटीना पूरे मुकाबले में एक भी बड़ा मौका बनाने में असफल रहा।

स्पेन के खिलाड़ियों ने पूरे मैच में दिखाए चैंपियन वाले तेवर

पासिंग के मामले में भी स्पेन का दबदबा पूरी तरह कायम रहा। स्पेन ने 89 प्रतिशत की सफलता दर के साथ 762 सटीक पास पूरे किए, जबकि अर्जेंटीना केवल 357 सटीक पास ही दे सका और उसकी पासिंग सटीकता 77 प्रतिशत रही। मैच के एक्सपेक्टेड गोल (xG) के आंकड़े भी दोनों टीमों के बीच अंतर को स्पष्ट करते हैं। स्पेन का xG 1.94 रहा, जबकि अर्जेंटीना का यह आंकड़ा महज़ 0.22 था, जो उसके सीमित आक्रामक खेल की कहानी खुद बयां करता है।

... अन्यथा परिणाम कुछ और ही होते

स्पेन के निरंतर हमलों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को पूरे मैच में 11 शानदार बचाव करने पड़े। यदि उन्होंने यह प्रदर्शन नहीं किया होता, तो स्पेन की जीत का अंतर कहीं अधिक बड़ा हो सकता था। इसके विपरीत स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमोन को लगभग पूरा मैच दर्शक की भूमिका में बिताना पड़ा और उन्हें कोई महत्वपूर्ण बचाव नहीं करना पड़ा। मुकाबला शारीरिक रूप से भी काफी संघर्षपूर्ण रहा, जिसमें स्पेन ने 21 और अर्जेंटीना ने 25 फाउल किए। ये सभी आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्कोर भले ही 1-0 रहा, लेकिन खेल के हर महत्वपूर्ण पहलू में स्पेन अर्जेंटीना पर स्पष्ट रूप से भारी पड़ा।

स्पेन के पक्ष में क्यों रहे खेल विश्लेषक?

फाइनल से पहले अधिकांश विश्लेषकों की राय स्पेन के पक्ष में थी। पूरे टूर्नामेंट में उसका प्रदर्शन अधिक संतुलित, अधिक नियंत्रित और अधिक प्रभावशाली रहा था। दूसरी ओर अर्जेंटीना ने कई मौकों पर संघर्ष के सहारे अपनी जगह बनाई थी। कागज़ पर दोनों टीमों के बीच जो अंतर दिखाई देता था, मैच के शुरुआती मिनटों ने उसे मैदान पर भी स्पष्ट कर दिया। स्पेन ने शुरुआत से ही गेंद अपने कब्ज़े में रखी, खेल की गति नियंत्रित की और यह सुनिश्चित किया कि मुकाबला उसी लय में आगे बढ़े जिसे वह पसंद करता है।

डिफेंसिव मोड में ही मैदान पर उतरी थी अर्जेंटीना

अर्जेंटीना ने आरंभ से ही अपेक्षाकृत रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उसके खेल से ऐसा आभास मिलता था कि प्राथमिक उद्देश्य आक्रमण करना नहीं, बल्कि स्पेन को लंबे समय तक गोल करने से रोकना है। आधुनिक फुटबॉल में ऐसी रणनीतियाँ असामान्य नहीं हैं। जब किसी टीम को यह विश्वास हो कि खुले खेल में वह प्रतिद्वंद्वी की बराबरी नहीं कर सकती, तब वह मैच को अतिरिक्त समय या पेनाल्टी शूटआउट तक ले जाने की कोशिश करती है, जहाँ परिणाम कई बार कौशल के साथ-साथ परिस्थितियों और भाग्य से भी तय होता है। किंतु ऐसी रणनीति तभी सफल होती है जब रक्षात्मक अनुशासन पूरे मैच में बिना किसी चूक के बना रहे।

टिकी-टाका शैली के दम पर स्पेन ने जीती बाजी

स्पेन की सबसे बड़ी विशेषता यही रही कि उसने विपक्ष को कभी स्थिर नहीं रहने दिया। उसके मिडफ़ील्ड खिलाड़ियों ने लगातार स्थान बदले, छोटे-छोटे पासों के माध्यम से गेंद को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया और अर्जेंटीना की रक्षापंक्ति को निरंतर अपनी स्थिति बदलने के लिए विवश किया। यही 'टिकी-टाका' शैली का मूल है। इसका उद्देश्य केवल गेंद अपने पास रखना नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी को मानसिक और शारीरिक रूप से थका देना होता है, ताकि किसी एक क्षण की असावधानी निर्णायक अवसर में बदल जाए।

पांच बार विश्व कप जीत चुकी है ब्राजील

स्पेन की इस शैली की आलोचना भी कम नहीं हुई है। पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय फुटबॉल में तेज़ ट्रांज़िशन, ऊँची प्रेसिंग और सीधे आक्रमण को अधिक प्रभावी माना जाने लगा। कई विशेषज्ञों ने यह तर्क दिया कि टिकी-टाका अब अपने प्रभाव का बड़ा हिस्सा खो चुकी है। किंतु यदि कोई टीम उसी शैली के सहारे पूरे टूर्नामेंट में लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन करे और फाइनल में भी खेल पर लगभग पूर्ण नियंत्रण बनाए रखे, तो यह आलोचनाओं के पुनर्मूल्यांकन का अवसर बन जाता है।

खेल की गुणवत्ता के मामले में अव्वल रहा स्पेन

फाइनल का आधिकारिक परिणाम भले ही एक गोल के अंतर से दर्ज हो, लेकिन स्कोरलाइन हमेशा पूरे मैच की कहानी नहीं कहती। ऐसे अनेक मुकाबले होते हैं जिनमें हारने वाली टीम लंबे समय तक प्रतिस्पर्धी दिखाई देती है, और ऐसे भी जिनमें एक गोल का अंतर वास्तविक खेल से कहीं कम प्रतीत होता है। इस मुकाबले में स्पेन ने जितने अवसर बनाए, जिस तरह गेंद पर अपना नियंत्रण बनाए रखा और जिस प्रकार अर्जेंटीना को उसके स्वाभाविक खेल से दूर रखा, उससे यह स्पष्ट था कि दोनों टीमों के बीच अंतर केवल परिणाम का नहीं, बल्कि खेल की गुणवत्ता का भी था।

अर्जेंटीना अपनी क्षमता का नहीं कर पाया पूरा उपयोग

अर्जेंटीना की कठिनाई केवल यह नहीं थी कि वह आक्रमण नहीं कर पा रहा था। उससे भी बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी सबसे बड़ी ताकत का उपयोग ही नहीं कर सका। जब किसी टीम का रचनात्मक खेल कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों पर अधिक निर्भर हो और विपक्ष उनकी आपूर्ति की पूरी श्रृंखला को ही बाधित कर दे, तो व्यक्तिगत प्रतिभा भी सीमित हो जाती है। स्पेन के मिडफ़ील्ड ने यही किया। उसने गेंद की आपूर्ति पर नियंत्रण स्थापित किया और अर्जेंटीना के प्रमुख खिलाड़ियों को प्रभावी होने का अवसर ही नहीं दिया।

सामूहिकता के दम पर जीत ली बाजी

स्पेन की सफलता का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह रहा कि वह किसी एक खिलाड़ी की असाधारण प्रतिभा पर आधारित नहीं थी। आधुनिक फुटबॉल में जहाँ अनेक टीमें किसी एक सुपरस्टार के इर्द-गिर्द अपनी रणनीति बनाती हैं, वहीं स्पेन की पहचान उसकी सामूहिकता है। उसकी आक्रमण रचना में अंतिम पास देने वाला, गोल करने वाला और खेल की दिशा बदलने वाला खिलाड़ी हर मैच में अलग हो सकता है। यही कारण है कि उसके लिए व्यक्तिगत नायक से अधिक महत्वपूर्ण उसकी प्रणाली है।

चैंपियन टीम खेल का नया व्याकरण गढ़ती है

फुटबॉल का इतिहास यह बताता है कि महान टीमें केवल ट्रॉफियाँ नहीं जीततीं; वे आने वाली पीढ़ियों को खेल का नया व्याकरण भी देती हैं। ब्राज़ील ने दुनिया को कभी 'जोगो बोनितो' का व्याकरण दिया तो अब स्पेन ने टिकी-टाका का। ब्राजील ने व्यक्तिगत प्रतिभा से खेल को खूबसूरत बनाने की कला सिखाई तो जर्मनी ने संगठन और अनुशासन का। यदि स्पेन का यह दौर भविष्य में उसी श्रेणी में रखा जाता है, तो उसका कारण केवल उसके खिताब नहीं होंगे, बल्कि वह फुटबॉल की उस अवधारणा को फिर से प्रतिष्ठित करने में सफल हुआ जिसमें गेंद केवल पैरों से नहीं, बल्कि विचारों से चलती है।

अंततः किसी भी विश्व कप की सबसे बड़ी विरासत पदक या ट्रॉफी नहीं होती। उसकी विरासत वह विचार होता है जिसे विजेता टीम पीछे छोड़ जाती है। यदि यह जीत वास्तव में टिकी-टाका की पुनर्स्थापना का प्रतीक बनती है, तो इसे केवल स्पेन की विजय नहीं, बल्कि सामूहिक फुटबॉल, धैर्य और तकनीकी उत्कृष्टता की विजय के रूप में याद किया जाएगा। ऐसी जीतें इतिहास में केवल परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि खेल की दिशा बदलने वाले क्षणों के रूप में दर्ज होती हैं।

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FIFA World Cup 2026

Updated on:

20 Jul 2026 04:17 pm

Published on:

20 Jul 2026 04:08 pm

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