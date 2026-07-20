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बारिश का पानी सीधे पीना और नहाने के लिए कितना सुरक्षित? जानिए वैज्ञानिक तथ्य और जरूरी सावधानियां

अधिकतर लोग बरसात का पानी सुरक्षित और लाभकारी मानते हैं। इसलिए, कई लोग सीधे पी लेते हैं और कुछ लोग पहली बारिश में स्नान भी करते हैं। ऐसा करना कितना लाभकारी है या नुकसानदेह? आइए, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझते हैं।
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भारत

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Ravi Gupta

Jul 20, 2026

Drinking Rainwater. bath in barish, Rainwater myth and facts,

Drinking Rainwater and bath | प्रतीकात्मक तस्वीर | Credit- ChatGPT AI

मानसून शुरू होते ही कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या आसमान से गिरता बारिश का पानी सीधे पी सकते हैं? वहीं कुछ लोग मानते हैं कि बारिश में नहाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है।

इन दोनों बातों को लेकर इंटरनेट पर कई दावे और मिथक मौजूद हैं। ऐसे में जरूरी है कि वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझा जाए कि बारिश का पानी कब सुरक्षित है और कब इससे बचना चाहिए।

एक नजर में देखिए तथ्य

सवालतथ्य
क्या बारिश का पानी सीधे पी सकते हैं?नहीं।
बारिश के पानी का सामान्य pHलगभग 5.0 से 5.5
क्या बारिश में भीगने से सर्दी होती है?नहीं।
सबसे बड़ा खतरागरज-चमक के दौरान बिजली का खतरा।
पहली बारिशइसमें धूल और अन्य प्रदूषक अधिक हो सकते हैं।

बारिश का पानी वैज्ञानिक रूप से कैसा होता है?

अक्सर यह दावा किया जाता है कि बारिश का पानी क्षारीय (Alkaline) होता है और शरीर के लिए विशेष रूप से लाभदायक होता है। यह दावा पूरी तरह सही नहीं है।

वैज्ञानिक रूप से बारिश का पानी सामान्यतः हल्का अम्लीय (Slightly Acidic) होता है। इसका pH लगभग 5.0 से 5.5 के बीच रहता है। यदि वातावरण में प्रदूषण अधिक हो तो यह और अधिक अम्लीय हो सकता है।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि सामान्य बारिश का पानी शरीर के लिए बेहद हानिकारक है।

मानव शरीर अपने रक्त का pH लगभग 7.4 बनाए रखने की क्षमता रखता है। इसलिए बारिश का पानी पीने से शरीर क्षारीय हो जाता है या कोई विशेष स्वास्थ्य लाभ मिलता है, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।

क्या बारिश का पानी सीधे पी सकते हैं?

इस सवाल का सीधा जवाब है- हां, लेकिन हर स्थिति में नहीं।

दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लोग पीने के पानी के लिए बारिश के पानी पर निर्भर हैं।

यदि बारिश का पानी साफ वातावरण में गिरे, स्वच्छ तरीके से संग्रहित किया जाए और उसमें किसी प्रकार का प्रदूषण या गंदगी न मिले, तो उसे पीने योग्य बनाया जा सकता है।

हालांकि, सीधे आसमान से गिरते पानी को बिना किसी जांच या उपचार के पीना सुरक्षित नहीं माना जाता। अगर आपके शहर का वायु प्रदूषण खराब स्तर का है तो आपको नहीं पीना चाहिए।

खतरा कहां है?

बारिश की बूंद बादल से जमीन तक पहुंचने के दौरान हवा में मौजूद धूल, धुआं, प्रदूषण और सूक्ष्म कणों के संपर्क में आती है। इसके बाद यदि पानी छत, टंकी, नाली या खुले बर्तन में जमा होता है तो उसमें पक्षियों की बीट, जानवरों की गंदगी, जंग, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी भी मिल सकते हैं।

यदि बारिश का पानी भारी प्रदूषण वाले क्षेत्र में गिरा हो या उसमें भारी धातुएं (Heavy Metals) और अन्य रासायनिक प्रदूषक मिल गए हों, तो वह पीने योग्य नहीं रहता। इसलिए जब तक पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित न हो, उसे बिना उपचार के पीना उचित नहीं है।

यदि बारिश का पानी पीना हो तो क्या करें?

अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी CDC के अनुसार बारिश के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए तीन चरण जरूरी हैं।

  • पानी को पहले फिल्टर करें।
  • इसके बाद उसे कीटाणुरहित (Disinfect) करें।
  • समय-समय पर उसकी गुणवत्ता की जांच कराएं।

उबालने से कई प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कुछ रासायनिक प्रदूषकों और भारी धातुओं को हटाने के लिए विशेष फिल्ट्रेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है।

सुरक्षित और बेहतर उपयोग: यदि यह व्यवस्था उपलब्ध न हो तो बारिश के पानी का उपयोग बागवानी, सफाई, कपड़े धोने या अन्य घरेलू कार्यों के लिए करना बेहतर माना जाता है।

क्या बारिश के पानी के विशेष स्वास्थ्य लाभ हैं?

मिथ: सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि बारिश का पानी शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है, पाचन बेहतर करता है या सामान्य पानी से ज्यादा फायदेमंद होता है।

सच: अब तक उपलब्ध वैज्ञानिक शोध इन दावों की पुष्टि नहीं करते। साफ और सुरक्षित पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन बारिश का पानी अन्य स्वच्छ पेयजल से बेहतर है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है।

क्या बारिश में नहाना सुरक्षित है?

साथ ही सामान्य हल्की बारिश में कुछ मिनट भीगना आमतौर पर सुरक्षित माना जाता है।

मिथक: बारिश में भीगने से सर्दी-जुकाम हो जाता है?

सच: जबकि सर्दी वायरस के संक्रमण से होती है, बारिश से नहीं। हालांकि यदि व्यक्ति लंबे समय तक ठंडे मौसम में भीगा रहे तो शरीर का तापमान गिर सकता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है।

पहली बारिश में क्यों नहीं भीगना चाहिए?

मानसून की पहली बारिश के दौरान हवा में जमा धूल, धुआं और प्रदूषण बड़ी मात्रा में बारिश के साथ नीचे आता है। इसलिए पहली बारिश में भीगने से बचने की सलाह दी जाती है। कुछ अच्छी बारिशों के बाद वातावरण अपेक्षाकृत साफ हो जाता है, लेकिन यह स्थानीय प्रदूषण पर भी निर्भर करता है।

बारिश में भीगने के बाद क्या करें?

बारिश में भीगने के बाद साबुन और साफ पानी से स्नान करना बेहतर माना जाता है। इससे त्वचा पर जमा धूल, प्रदूषण और सूक्ष्मजीव साफ हो जाते हैं और त्वचा संबंधी समस्याओं का खतरा कम हो सकता है।

सबसे बड़ा खतरा- गरज और बिजली

बारिश से ज्यादा खतरा गरज-चमक (Thunderstorm) के दौरान होता है।

CDC और National Weather Service के अनुसार यदि बिजली कड़क रही हो तो केवल बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर भी शॉवर लेना, बर्तन धोना या पानी से जुड़े अन्य काम करने से बचना चाहिए। यदि बिजली घर पर गिरती है तो वह पाइपलाइन के जरिए भी यात्रा कर सकती है।

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आखिरी बार गरज सुनाई देने के कम से कम 30 मिनट बाद तक पानी से जुड़े काम नहीं करने चाहिए। खुले मैदान, छत या आंगन में बिजली चमकने के दौरान बारिश में नहाना जानलेवा साबित हो सकता है।

त्वचा और बालों को लेकर क्या कहते हैं वैज्ञानिक?

मिथक : कुछ लोग दावा करते हैं कि बारिश का पानी बालों और त्वचा के लिए सबसे अच्छा होता है या इससे शरीर में "हैप्पी हार्मोन" बढ़ते हैं।

सच: वैज्ञानिक रूप से केवल इतना माना जाता है कि बारिश का पानी अपेक्षाकृत "सॉफ्ट वाटर" हो सकता है, जिसमें घुले हुए खनिज कम होते हैं। वहीं बारिश का मौसम और प्राकृतिक वातावरण मानसिक सुकून दे सकते हैं।

लेकिन बारिश के पानी से विटामिन B12 बनने, इम्यूनिटी बढ़ने या विशेष हार्मोन रिलीज होने जैसे दावों के समर्थन में अभी तक मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए ऐसे दावों पर भरोसा करने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए।

अस्वीकरण (Disclaimer): पत्रिका ऐप पर उपलब्ध सामग्री विशेषज्ञों की राय और विस्तृत शोध के आधार पर तैयार की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता प्रदान करना है। किसी भी विशिष्ट समस्या के सटीक समाधान के लिए कृपया संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें।

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Updated on:

20 Jul 2026 06:09 pm

Published on:

20 Jul 2026 06:09 pm

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