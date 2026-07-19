Cloudbursts: बादल फटने से क्यों मचती है भयंकर तबाही, जानिए कैसे एक साथ गिरता है 1 लाख टन पानी

जब भी पहाड़ी इलाकों से 'बादल फटने' की खबर आती है, तो अपने पीछे तबाही, मलबे का ढेर और अपनों को खोने की चीख-पुकार छोड़ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक नजरिये से 'बादल फटना' कोई गुब्बारे की तरह बादल का अचानक फट जाना नहीं है? यह एक बहुत जटिल मौसम वैज्ञानिक घटना (Meteorological Phenomenon) है, जिसमें कुछ ही मिनटों के अंदर लाखों टन पानी एक सीमित दायरे में गिर जाता है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, जब किसी 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के सीमित भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर (10 सेंटीमीटर) या उससे अधिक प्रति घंटा की दर से मूसलाधार बारिश होती है, तो उसे तकनीकी रूप से क्लाउडबर्स्ट या बादल फटना कहा जाता है। आइए वैज्ञानिक अनुसंधानों, भौतिकी के नियमों और भूवैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि यह कैसे होता है और इसके पीछे तबाही का असली गणित क्या है।