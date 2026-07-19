Ontong Java Plateau: प्रशांत महासागर के नीचे क्यों हुआ दुनिया का सबसे भयंकर विस्फोट, जानिए कैसे बदला पृथ्वी का भूगोल!

Oceanic Plate : दुनिया भर के भूवैज्ञानिक (Geologists) हमेशा से यह जानने के लिए उत्सुक रहे हैं कि करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी बन रही थी और इस पर विशालकाय डायनासोर घूमते थे, तब इसके गर्भ में क्या चल रहा था। हाल ही में जापान के ओकायामा विज्ञान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने विज्ञान जगत को हैरान कर दिया है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार आज से लगभग 11 से 12 करोड़ साल (110-120 मिलियन वर्ष) पहले प्रशांत महासागर के अंदर एक ऐसा महा-ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने न केवल समुद्र के अंदर एक विशाल पठार बना, बल्कि उसके नीचे स्थित पूरी महासागरीय प्लेट (Oceanic Plate) के आंतरिक ढांचे और उसकी रासायनिक संरचना हमेशा के लिए बदल गई। इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व शोध को मशहूर वैज्ञानिक पत्रिका 'जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स'में प्रकाशित किया गया है। आइए इस पूरे वैज्ञानिक घटनाक्रम के पीछे के विज्ञान और पृथ्वी पर पड़े इसके प्रभावों को विस्तार से समझते हैं।