रूस के कामचटका में फिर आया जोरदार भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी

Earthquake in Russia: रूस के सुदूर पूर्वी इलाके कामचटका प्रायद्वीप में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था। जोरदार भूकंप आने के बाद सुनामी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है।
कामचटका के गवर्नर व्लादिमीर सोलोदोव ने कहा कि पूर्वी तट पर सुनामी का खतरा देखते हुए चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने कहा कि अभी तक जान हानि की सूचना नहीं आई है। वहीं, अमेरिकी सुनामी वार्निंग सिस्टम ने कहा कि भूकंप के बाद किसी बड़े सुनामी का कोई खतरा नहीं है।
इससे पहले कामचटका में 29 जुलाई को तेज भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पर उस समय भूकंप की तीव्रता 8.8 मापी गई थी। इसे आधुनिक रिकॉर्ड में छठा सबसे बड़ा भूकंप भी माना गया। इस भूकंप के बाद रूस, जापान, अलास्का, गुआम, हवाई और अन्य प्रशांत द्वीपों में सुनामी को लेकर अलर्ट जारी किया गया।
दरअसल, यह इलाका दुनिया के सबसे सिस्मिकली एक्टिव जोन्स में से एक है। यहां पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपस में मिलते हैं। यहां भूकंप आना आम बात है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली 'रिंग्स ऑफ फायर' है। जोकि विश्व की 90% भूकंपीय गतिविधियों और ज्वालामुखी विस्फोटों का केंद्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार, टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिशीलता इसके पीछे मुख्य कारण है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूकंप या सुनामी का खतरा बना हुआ है।