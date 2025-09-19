रूस के कामचटका में फिर आया जोरदार भूकंप, सुनामी का अलर्ट जारी

दरअसल, यह इलाका दुनिया के सबसे सिस्मिकली एक्टिव जोन्स में से एक है। यहां पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपस में मिलते हैं। यहां भूकंप आना आम बात है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली 'रिंग्स ऑफ फायर' है। जोकि विश्व की 90% भूकंपीय गतिविधियों और ज्वालामुखी विस्फोटों का केंद्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार, टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिशीलता इसके पीछे मुख्य कारण है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूकंप या सुनामी का खतरा बना हुआ है।