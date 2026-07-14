न खेत, न बीज, न खेती… फिर भी ₹2000 किलो बिकता है कटरुआ, क्या है जंगल का यह खजाना?

कटरुआ एक जंगली खाद्य मशरूम (Wild Edible Mushroom) है, जिसे वैज्ञानिक रूप से आमतौर पर 'Termitomyces' समूह से जोड़ा जाता है। यह साधारण खेती वाले मशरूम की तरह नहीं होता। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका जीवन चक्र दीमकों (Termites) से जुड़ा होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार Termitomyces प्रजातियां दीमकों के साथ सहजीवी (Symbiotic) संबंध में विकसित होती हैं और अक्सर दीमक के टीलों या उनके आसपास दिखाई देती हैं।