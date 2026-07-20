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KGF के पीछे की असली कहानी, जानिए कोलार गोल्ड फील्ड्स का इतिहास, जहां 121 साल तक निकला सोना

Kolar Gold Fields Real Story : जानिए कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) की असली कहानी। कैसे एक ब्रिटिश सैनिक की खोज ने इसे 'लिटिल इंग्लैंड' बनाया, क्यों यह भारत का पहला बिजली वाला शहर बना और 121 साल बाद यह खदान क्यों बंद हुई?
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भारत

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Avaneesh Kumar Mishra

Jul 20, 2026

Kolar Gold Fields real story

Kolar Gold Fields real story : जानें KGF की कैसे हुई थी शुरूआत, image created by Chatgpt

Kolar Gold Fields : कर्नाटक की धरती पर एक ऐसा शहर भी बसा था, जहां की मिट्टी में सोना था, सड़कों पर अंग्रेजी ठाठ था, और जिसकी चमक ने कभी पूरे भारत को रोशन कर दिया था। आज लोग उसे KGF यानी 'कोलार गोल्ड फील्ड्स' के नाम से जानते हैं। फिल्म 'KGF' ने इस नाम को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, लेकिन असली KGF की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है।

यह कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। कर्नाटक के कोलार इलाके में लोगों को सदियों से यह पता था कि यहां की मिट्टी में सोने के कण मिलते हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह इलाका एक दिन दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सोने की खदानों में शामिल हो जाएगा।

ब्रिटिश सैनिक ने शुरू की खोज

साल 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए एक ब्रिटिश सैनिक 'माइकल फिट्ज़गेराल्ड लेवेली' ने एक पुराना लेख पढ़ा। उस लेख में कोलार क्षेत्र में सोने की मौजूदगी का ज़िक्र था। उत्सुकता बढ़ी तो उन्होंने और दस्तावेज खंगाले। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों की पुरानी रिपोर्टें मिलीं, जिनमें बताया गया था कि टीपू सुल्तान के दौर के बाद अंग्रेजों ने इस इलाके का सर्वेक्षण किया था और यहां सोने के भंडार होने के संकेत मिले थे।

खुदाई होते ही मिला सोने का भंडार

बस यहीं से शुरू हुई उस खोज की कहानी, जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। कुछ ही वर्षों में कोलार की धरती पर बड़े पैमाने पर खनन शुरू हो गया। जैसे-जैसे खुदाई बढ़ी, वैसे-वैसे यह साफ होने लगा कि यहां सोने का विशाल खजाना छिपा हुआ है। जल्द ही KGF ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कीमती संपत्तियों में गिना जाने लगा।

लेकिन, असली चुनौती जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे थी। सोना धरती की गहराइयों में था। खदानें लगातार नीचे जाती चली गईं। कुछ शाफ्ट तीन किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई तक पहुंच गए। उस दौर में इतनी गहराई तक खनन करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। KGF दुनिया की सबसे गहरी सोने की खदानों में शामिल हो गया।

खदानों में काम करने वाले मजदूर मशालों और लालटेनों की रोशनी में काम करते थे। मगर बढ़ती खुदाई के साथ यह व्यवस्था नाकाफी साबित होने लगी। तब अंग्रेजों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारतीय इतिहास में नया अध्याय लिख दिया।

रौशनी के लिए लगाया पावर प्लांट

कावेरी नदी पर शिवनसमुद्र में जलविद्युत परियोजना बनाई गई और वहां से लगभग 130 किलोमीटर दूर KGF तक बिजली पहुंचाई गई। साल 1902 में जब बिजली की रोशनी पहली बार KGF की खदानों और गलियों में चमकी, तब यह भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जहां बड़े पैमाने पर बिजली पहुंची थी। कहा जाता है कि उस समय बेंगलुरु और मैसूर जैसे बड़े शहरों से पहले KGF को बिजली मिलने लगी थी, क्योंकि सोने की खदानें ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थीं।

भारत का 95% सोना इसी खदान से निकला

बिजली आने के बाद खनन की रफ्तार कई गुना बढ़ गई। नई मशीनें लगीं, उत्पादन बढ़ा और देखते ही देखते KGF भारत की आर्थिक ताकत बन गया। 1902 तक भारत में निकलने वाले सोने का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा अकेले KGF से आने लगा। 1905 तक भारत दुनिया के प्रमुख स्वर्ण उत्पादक देशों में गिना जाने लगा।

सोने ने सिर्फ खदानों को नहीं बदला, उसने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। ब्रिटिश अधिकारी, इंजीनियर और उनके परिवार यहां बसने लगे। यूरोपीय शैली के बंगले बने, चर्च बने, क्लब बने, अस्पताल और स्कूल खुले। चौड़ी सड़कें और खूबसूरत बस्तियां तैयार हुईं। मौसम भी सुहावना था। धीरे-धीरे KGF ऐसा दिखने लगा मानो इंग्लैंड का कोई छोटा शहर भारत में बस गया हो। इसी वजह से इसे 'लिटिल इंग्लैंड' यानी 'छोटा इंग्लैंड' कहा जाने लगा।

30 हजार मजदूर करते थे काम

खदानों को चलाने के लिए हजारों मजदूरों की जरूरत थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अलग-अलग हिस्सों से लोग यहां पहुंचे। 1930 के दशक तक लगभग 30 हजार मजदूर खदानों में काम कर रहे थे। उनके परिवार भी यहीं बस गए। देखते ही देखते KGF एक विशाल औद्योगिक नगर में बदल गया, जहां कई भाषाएं, कई संस्कृतियां और हजारों सपने एक साथ रहते थे।

दशकों तक KGF सोना उगलता रहा। इतिहासकारों के अनुसार, 121 वर्षों के खनन के दौरान यहां से 900 टन से अधिक सोना निकाला गया। यह आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है।

फिर आया 1947। भारत आजाद हुआ और KGF का नियंत्रण भारत सरकार के हाथों में आ गया। कुछ वर्षों बाद खदानों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में भारत सरकार की कंपनी 'भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (BGML)' ने यहां संचालन शुरू किया।

शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन समय के साथ मुश्किलें बढ़ने लगीं। सोना लगातार और गहराई में मिलता गया। उसे निकालने की लागत बढ़ती गई। मशीनें पुरानी होने लगीं। उत्पादन घटने लगा। हालात ऐसे हो गए कि जितने पैसे में सोना निकाला जा रहा था, उसकी बाजार कीमत उससे कम पड़ने लगी।

1980 से फीकी पड़ने लगी चमक

1980 के दशक तक KGF की चमक फीकी पड़ने लगी। कर्मचारियों की छंटनी शुरू हुई। घाटा बढ़ता गया। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब दुनिया की सबसे मशहूर सोने की खदानों में शामिल KGF को बंद करने का फैसला लेना पड़ा।

साल 2001 में 121 वर्षों तक लगातार सोना निकालने के बाद KGF की खदानें बंद कर दी गईं, जिस शहर की रातें कभी बिजली की रोशनी में जगमगाती थीं, जहां हजारों मजदूरों की आवाजें गूंजती थीं, जहां से भारत का अधिकांश सोना निकलता था, वह धीरे-धीरे खामोश हो गया। विशाल मशीनें जंग खाने लगीं, खदानों के मुहाने सूने पड़ गए और कभी 'छोटा इंग्लैंड' कहलाने वाला शहर इतिहास के पन्नों में सिमटने लगा।

क्या फिर से शुरू होगी खुदाई

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विशेषज्ञों का मानना है कि KGF की गहराइयों में आज भी सोने के भंडार मौजूद हो सकते हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से उन्हें निकाला जा सकता है। इसी संभावना को देखते हुए 2016 में केंद्र सरकार ने KGF को फिर से जीवित करने की दिशा में कदम बढ़ाने और खदानों की नीलामी की योजना का संकेत दिया। हालांकि अब तक बड़े पैमाने पर खनन दोबारा शुरू नहीं हो पाया है।

KGF की चर्चा का कारण सिर्फ सोना नहीं, बल्कि वह इतिहास है जिसने भारत को पहली बार बिजली की चमक दिखाई, जिसने हजारों परिवारों को रोजगार दिया, जिसने एक छोटे से इलाके को "छोटा इंग्लैंड" बना दिया और जिसने 121 साल तक धरती की गहराइयों से सोना निकालकर देश की अर्थव्यवस्था को चमकाया।

KGF सिर्फ एक खदान नहीं थी। यह भारत के औद्योगिक इतिहास का वह सुनहरा अध्याय है, जिसकी चमक आज भी पूरी तरह फीकी नहीं पड़ी है।

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Updated on:

20 Jul 2026 10:39 am

Published on:

20 Jul 2026 10:39 am

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