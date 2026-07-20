कावेरी नदी पर शिवनसमुद्र में जलविद्युत परियोजना बनाई गई और वहां से लगभग 130 किलोमीटर दूर KGF तक बिजली पहुंचाई गई। साल 1902 में जब बिजली की रोशनी पहली बार KGF की खदानों और गलियों में चमकी, तब यह भारत का पहला ऐसा शहर बन गया जहां बड़े पैमाने पर बिजली पहुंची थी। कहा जाता है कि उस समय बेंगलुरु और मैसूर जैसे बड़े शहरों से पहले KGF को बिजली मिलने लगी थी, क्योंकि सोने की खदानें ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थीं।