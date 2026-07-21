मुहर उनकी, आवाज किसी और की, कैसे पंचायतों में महिला राज सिर्फ कागजों तक सिमटा

इसके पीछे कई वजहें एक साथ काम करती हैं। सबसे बड़ी वजह है पितृसत्तात्मक सोच, गांव-कस्बों में आज भी यह धारणा गहरी है कि सार्वजनिक जीवन और राजनीति असल में 'पुरुषों का काम' है। दूसरी वजह है शिक्षा और जानकारी की कमी कई बार महिला उम्मीदवार को सिर्फ आरक्षण की शर्त पूरी करने के लिए खड़ा कर दिया जाता है, बिना उसे प्रशासनिक प्रक्रिया की कोई जानकारी दिए। तीसरी वजह सामाजिक दबाव और सुरक्षा की चिंता है। परिवार अक्सर यह तर्क देते हैं कि महिला के लिए बाहर आना-जाना और अफसरों से मिलना असुरक्षित या 'अनुचित' है। और चौथी, शायद सबसे चालाक वजह है राजनीतिक सुविधा कई बार पति खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सीट महिला के लिए आरक्षित होने पर वे पत्नी को आगे कर देते हैं और खुद पर्दे के पीछे से सत्ता चलाते रहते हैं।