सितंबर में आए भारी-भरकम बिजली बिल ने उपभोक्ताओं के उड़ाए होश, कहा- रहम करें सरकार

बिजली बिल में छूट में संशोधन होने के बाद जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। जनता की जेब ढीली हो रही है और बचत भी कम हो गया है। इसका सीधा असर मध्यम वर्ग के लोगों को होगा। इसके अलावा त्योहारी सीजन में लोगों को बड़ा झटका लगा है। वहीं शहर के बिजली बिल काउंटर में आए लोगों ने बताया कि जो हाफ बिजली भी मिल रही थी, वह भी उन्हें ज्यादा लगता था। स्मार्ट मीटर आने के बाद उनका बिल पहले ही बढ़ गया था। कई बार बीच-बीच में लोड बढ़ने के नाम पर भी चार्ज काटा गया।