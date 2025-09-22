ढाबे में मलाई रोटी खाने से एक साथ बिगड़ी 6 लोगों की तबियत, इलाज के दौरान एक की हुई मौत…. जानें वजह?

ढाबा संचालक शंभू सिंह ने बताया कि यह ढाबा 10 साल से भूकेल में संचालित है। अब तक कोई शिकायत नहीं आई। जिन 6 लोगों के यहां खाना खाकर बीमार होने की शिकायत हैं। वे हमारे यहां खाना खाए या नहीं खाए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। 18 सितंबर को खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी भोजन का सैंपल लेकर गए। मृतक के जीजा नरसिंह नायक ने कहा कि परिजनों को डॉक्टरों ने बताया कि फूड प्वाइजनिंग से यह मौत हुई है। हमने जिला प्रशासन से इस मामले की जांच किए जाने की मांग की है।