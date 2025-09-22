Patrika LogoSwitch to English

ढाबे में मलाई रोटी खाने से एक साथ बिगड़ी 6 लोगों की तबियत, इलाज के दौरान एक की हुई मौत…. जानें वजह?

Mahasamund News: एनएच-353 पर भूकेल के पास एक ढाबे में मलाई रोटी खाने से छह लोगों की तबीयत बिगड़ गई। रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई।

महासमुंद

Khyati Parihar

Sep 22, 2025

मौत (Photo Patrika)
मौत (Photo Patrika)

CG News: एनएच-353 पर भूकेल के पास एक ढाबे में मलाई रोटी खाने से छह लोगों की तबीयत बिगड़ गई। रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक एवं बीमार लोगों के परिजनों की शिकायत पर खाद्य एवं औषधि विभाग ने ढाबा के भोजन का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कारवाई की जाएगी।

इलाज के दौरान एक की मौत

पीड़ित परिवार ने प्रशासन को लिखित में शिकायत की है कि 28 अगस्त को एनएच-353 पर भूकेल के बिहार यूपी ड्राइवर ढाबा में उनके परिवार के सदस्य कन्हैया चौधरी और उनके 6 साथियों ने खाना खाया। उन्होंने मलाई रोटी खाई। अगली सुबह 29 अगस्त को मलाई रोटी खाने वाले कन्हैया चौधरी, भुवन प्रसाद पटेल और दिनेश सिदार उल्टी-दस्त, बुखार और पेट दर्द से ग्रसित हो गए।

भुवन प्रसाद और दिनेश सिदार इलाज के बाद ठीक हो गए, लेकिन कन्हैया चौधरी की तबियत ठीक नहीं हुई। उसे सरायपाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तबीयत में सुधार नहीं होने से रायपुर के निजी अस्पताल में रेफर किया गया। करीब 11-12 दिनों के इलाज के बाद 15 सितंबर को कन्हैया चौधरी की मौत हो गई।

फूड प्वाइजनिंग का शिकार

डॉक्टरों ने इस मौत का कारण फूड प्वाइजनिंग बताया है। डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर परिजनों ने लिखित में इसकी शिकायत जिला प्रशासन से करते हुए इस मौत की जांच और ढाबे पर कार्रवाई की गुहार लगाई। शिकायत के बाद खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों ने 18 सितंबर को ढाबा पहुंचकर खाने के सैंपल लिए। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

पीड़ित परिवार ने की जांच की मांग

ढाबा संचालक शंभू सिंह ने बताया कि यह ढाबा 10 साल से भूकेल में संचालित है। अब तक कोई शिकायत नहीं आई। जिन 6 लोगों के यहां खाना खाकर बीमार होने की शिकायत हैं। वे हमारे यहां खाना खाए या नहीं खाए हैं, मुझे जानकारी नहीं है। 18 सितंबर को खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारी भोजन का सैंपल लेकर गए। मृतक के जीजा नरसिंह नायक ने कहा कि परिजनों को डॉक्टरों ने बताया कि फूड प्वाइजनिंग से यह मौत हुई है। हमने जिला प्रशासन से इस मामले की जांच किए जाने की मांग की है।

Published on:

22 Sept 2025 11:47 am

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / ढाबे में मलाई रोटी खाने से एक साथ बिगड़ी 6 लोगों की तबियत, इलाज के दौरान एक की हुई मौत…. जानें वजह?

