गर्ल्स टॉयलेट में घुसा टीचर, फिर करने लगी ऐसी हरकत, घबराई छात्राओं ने की शिकायत बोली...

महासमुंदPublished: Jul 15, 2023 04:01:08 pm Submitted by: Khyati Parihar

Mahasamund News: जिले के बागबाहरा विकासखंड से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल स्कूल की छात्राओं ने प्राचार्य से शिकायत कि शिक्षक उनको गंदे तरीके से छूते हुए कभी- कभी शौचालय में भी आ जाते हैं।



CG Crime News: महासमुंद। जिले के बागबाहरा विकासखंड से ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की छात्राओं ने प्राचार्य से शिकायत की। छात्राओं ने बताया कि इंग्लिश के शिक्षक प्रमोद दास उनको गंदे तरीके से छूते हुए कभी- कभी शौचालय में भी आ जाते हैं तो कभी और कुछ गंदी हरकतें करते हैं। इस गंभीर शिकायत को लेकर प्राचार्य ने अभिभावक व विकासखंड शिक्षा अधिकारी को बुलाया। जिसके बाद बैठक की उक्त (Teachers used to do "bad touch" to girl students) मामले को सही पाये जाने पर प्राचार्य ने इसकी लिखित सूचना बागबाहरा थाना में दी थी।