CG Crime: दो साल पहले हुए मर्डर का खुलासा, शिशुपाल पर्वत पर हुई थी हत्या, 4 पर जुर्म दर्ज

विवाद इतना बढ़ा कि नहाने के दौरान गुस्से में उसने ओमकेश्वर को झरने से नीचे धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद अनिल पटेल, संजय साहू और हेमकुमार साहू ने घटना को छिपाने की कोशिश की और किसी को भी कुछ न बताने पर सहमति जताई। सभी परिस्थिति जन्य साक्ष्यों, फोन रिकॉर्डिंग और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपियों मनहरण साहू पिता जीतराम साहू, अनिल पटेल पिता तुरियाराम पटेल, संजय साहू पिता एस कुमार साहू, हेमकुमार साहू पिता जीतराम साहू के विरुद्ध बलौदा थाने में धारा 302, 201, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें विवेचना में लिया है। पुलिस अब मामले से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों और घटनास्थल के विश्लेषण पर भी काम कर रही है।