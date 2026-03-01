रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया सीएमओ का मैनेजर, खींचते हुए ले गई विजिलेंस… मची रही अफरा तफरी

गुरुवार को मेराज ने जीतेश को फोन किया और कहा, पैसे का इंतजाम हो गया है। इस पर उसने एक होटल में बुलाया। होटल पहुंचने के बाद जैसे ही मेराज ने मैनेजर जीतेश को 2 लाख रुपए दिए, पहले से सादे कपड़ों में तैनात विजिलेंस टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। जब आरोपी के हाथ धुलवाए गए, तो पिंक हो गए। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को शहर कोतवाली लाया गया। विजलेंस टीम के प्रभारी पीयूष पांडेय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उसे जेल भेजने की तैयारी है।