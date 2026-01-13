पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड! यूपी के इन जिलों में होगी जोरदार बारिश, लखनऊ से नोएडा तक अलर्ट

UP Rain News: यूपी में भीषण ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे और कोल्ड डे के कहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 13 जनवरी को राज्य के कई जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात रहेंगे। वहीं कई हिस्सों में कोहरे की चादर भी देखने को मिलेगी। IMD के अनुसार, अगले 24 घंटे में यूपी के पश्चिमी हिस्से में कोई बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन पूर्वी हिस्से में तापमान में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। आज यूपी की सुबह घने कोहरे और गलन के साथ होने वाली है। कई जिलों में कोहरे और कोल्ड डे का असर साफ-साफ देखने को मिलेगा। मौसम विभाग पूरे राज्य में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।