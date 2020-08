युवाओं को सरकार देगी 3 वर्ष तक 5 लाख रुपए सालाना, ऐसे करें अप्लाई

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने एस. रामचंद्रन नेशनल बायोटेक्नोलॉजी अवॉर्ड फॉर कॅरियर डवलपमेंट 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस अवॉर्ड का मुख्य उद्देश्य बायोसाइंसेज और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों के काम को पहचान दिलाना और उन्हें सम्मानित करना है। इस अवॉर्ड के लिए इच्छुक आवेदक 15 अगस्त 2020 तक आवेदन फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हैं।

क्या है योग्यता

आवेदकों का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही जरूरी है कि उम्मीदवारों ने पिछले 5 वर्षों में बायोसाइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान दिया हो। उम्मीदवारों को अगले 3 साल के लिए भारत में अपने काम की उत्कृष्ता के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट भी जमा कराना होगा। आवेदकों की उम्र 15 अगस्त 2020 को 45 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

क्या होंगे फायदे

एस. रामचंद्रन अवॉर्ड के तहत 10 अवॉर्ड दिए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को इस अवॉर्ड के लिए चुना जाएगा उन्हें 2 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें प्रोजेक्ट रिसर्च ग्रांट के तौर पर तीन साल के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष यानी 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। चयनित उम्मीदवारों को प्रमाण के साथ ट्रॉफी भी प्रदान की जाएगी।

कैसे करें आवेदन

इस अवॉर्ड के लिए आवेदक वेबसाइट www.dbtepromis.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म की 3 हार्ड कॉपीज और सभी जरूरी दस्तावेज आवेदकों को इस पते पर भेजने होंगे -

Dr. Kakali Dey Dasgupta,

Scientist-E, Department of Biotechnology,

Ministry of Science & Technology,

Room No. 814, 8th Floor, Block-2, CGOComplex, Lodhi Road,

New Delhi -110003