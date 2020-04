Assam Lottery Results 2020: असम राज्य लॉटरी परिणाम आज रात 8 बजे

-Assam Online Lottery 2020 : असम लॉटरी के प्रतिदिन तीन परिणाम जारी होते हैं जो इस प्रकार है ( Assam State Lottery Results ) असम फ्यूचर लॉटरी परिणाम दोपहर 12 बजे तक घोषित किए जाते हैं।

-( The Assam Future Lottery ) असम सिंगम लॉटरी परिणाम शाम 5 बजे तक घोषित किए जाते हैं।

-( The Assam Singam Lottery ) असम कुइल लॉटरी परिणाम 8 बजे तक घोषित किए जाते हैं। ( The Assam Kuil Lottery )

-भारत में ऑनलाइन और ऑफ़लाइन लॉटरी ( Online Lottery in India ) पर प्रतिबंध लगाया हुआ हैं