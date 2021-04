धमाकेदार ऑफर, मात्र 19 रुपए में मिल रहा है 819 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर

नई दिल्ली। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपए हो चुकी है। दिपावली के बाद से इसकी कीमत 225 रुपए का इजाफा हो चुका है। अब आपको आप यही गैस सिलेंडर 19 रुपए में लेने का मौका है। वास्तव में पेटीएम आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। अगर आप पेटीएम के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 800 रुपए का कैशबैक मिल सकता है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस ऑफर का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं।

Get up to ₹800 cashback while booking your #Indane LPG refill on @Paytm. Book now: https://t.co/ppQr6a97In

Terms & Conditions Apply #LPGBooking pic.twitter.com/7YLyEBOKnP