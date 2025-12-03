वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश बने दूल्हा: चांदी की छड़ी, पगड़ी और शाही घुड़चढ़ी के साथ जयपुर रवाना, जानिए कौन है दुल्हनिया?

5 दिसंबर को जयपुर स्थित होटल ताज आमेर इस भव्य विवाह आयोजन का साक्षी बनेगा। इंद्रेश उपाध्याय हरियाणा की शिप्रा के साथ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक वैदिक मंत्रोच्चार की पवित्र ध्वनि के बीच सात फेरे लेंगे। इस शादी में देश-विदेश से कई प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। खासतौर पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज, प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, पुंडरीक गोस्वामी और बॉलीवुड के जाने-माने सिंगर बी प्राक समेत कई विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रण भेजा गया है।