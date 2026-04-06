मथुरा से डराने वाली तस्वीर: प्राचीन दिल्ली गेट छतरियों में भड़की भीषण आग, मचा हड़कंप

Mathura Delhi Gate Chhatri Fire: सोमवार सुबह उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के छाता क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक दिल्ली गेट की प्राचीन छतरियों में अचानक भीषण आग लग गई। सुबह का समय होने के कारण शुरुआत में घटना पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे ही आग ने विकराल रूप लिया, धुएं के गुबार और तेज लपटों ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। देखते ही देखते आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और लोग घरों से बाहर निकल आए।