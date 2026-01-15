मथुरा में मानवता तार-तार: ‘टॉफी’ का लालच देकर 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 15 वर्षीय किशोर ने किया..

मथुरा में मानवता तार-तार | Image Source - Patrika
Minor Girl Assault Mathura: उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने समाज को झकझोर कर रख दिया है। कान्हा की नगरी में सुरक्षा और मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक 15 वर्षीय किशोर ने 5 साल की अबोध बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। यह घटना फरह थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक पड़ोसी भाई के रिश्ते को कलंकित करते हुए इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया।
जानकारी के अनुसार, मंगलवार की दोपहर 5 वर्षीय मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला 15 वर्षीय किशोर विष्णु, पुत्र भगवान सिंह वहां पहुंचा। उसने मासूम को टॉफी खिलाने का लालच दिया और उसे बहला-फुसलाकर पास ही स्थित एक सुनसान खाली प्लॉट में ले गया। मासूम को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वह 'भैया' समझ रही है, वह किसी दरिंदे की तरह घात लगाए बैठा है।
खाली प्लॉट के सन्नाटे का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद लहूलुहान और बदहवास हालत में जब बच्ची रोती-बिलखती अपने घर पहुंची, तो उसकी हालत देख मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिसकियां भरते हुए मासूम ने अपनी मां से जो शब्द कहे, वे किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला दें। बच्ची ने बताया, "विष्णु भैया ने मेरे साथ गलत काम किया है।" शारीरिक पीड़ा से तड़पती बच्ची की आपबीती सुनकर परिवार में कोहराम मच गया।
घटना के वक्त पीड़िता के पिता काम पर गए हुए थे, जो सूचना मिलते ही तुरंत घर पहुंचे। जब पीड़ित परिवार आरोपी के घर शिकायत लेकर पहुंचा, तो आरोपी विष्णु वहां से फरार हो चुका था। इसके बाद परिजनों ने बिना देरी किए थाना फरह में लिखित तहरीर दी। एसएसपी मथुरा, श्लोक कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
एसएसपी श्लोक कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी भी नाबालिग (15 वर्ष) है, इसलिए मामले में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रही हैं। गांव में इस घटना के बाद से तनाव और रोष का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क है और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे रहा है।
बड़ी खबरेंView All
मथुरा
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग