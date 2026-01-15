मथुरा में मानवता तार-तार: ‘टॉफी’ का लालच देकर 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 15 वर्षीय किशोर ने किया..

खाली प्लॉट के सन्नाटे का फायदा उठाकर आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद लहूलुहान और बदहवास हालत में जब बच्ची रोती-बिलखती अपने घर पहुंची, तो उसकी हालत देख मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिसकियां भरते हुए मासूम ने अपनी मां से जो शब्द कहे, वे किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला दें। बच्ची ने बताया, "विष्णु भैया ने मेरे साथ गलत काम किया है।" शारीरिक पीड़ा से तड़पती बच्ची की आपबीती सुनकर परिवार में कोहराम मच गया।