बांके बिहारी में VIP दर्शन के नाम पर करता था दोस्ती, फिर बना लेता था अश्लील वीडियो, कई युवतियों हुईं शिकार

एक युवती ने हिम्मत करके पुलिस को अपनी कहानी सुनाई। करीब एक साल पहले उसकी प्रिंस से मुलाकात हुई। प्रिंस ने खुद को मंदिर का बड़ा पांडा बताया और VIP दर्शन कराने का लालच दिया। इसी बहाने उसने युवती से दोस्ती की। धीरे-धीरे उसने शादी का झांसा देकर युवती का भरोसा जीता। एक दिन प्रिंस ने युवती को बांके बिहारी मंदिर के VIP दर्शन के नाम पर बुलाया। वहां से वह उसे एक दुकान पर कॉफी पीने ले गया। वहां प्रिंस ने चालाकी से युवती का अश्लील वीडियो बना लिया। वीडियो बनने के बाद उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने युवती से एक लाख रुपये मांगे। जब युवती ने पैसे देने से मना किया, तो प्रिंस ने गुस्से में वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो वायरल हो गया।