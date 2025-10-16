Patrika LogoSwitch to English

मथुरा

UP News : बांके बिहारी के दर्शन किए और छोड़ दिए प्राण, अटैक माना जा रहा मौत की वजह

UP News : दर्शन करने के बाद मेरठ के कृपाल सिंह मंदिर से बाहर निकल रहे थे तभी अचानक गिर पड़े और मौत हो गई।

less than 1 minute read

मथुरा

image

Shivmani Tyagi

Oct 16, 2025

Mathura

प्रतीकातमक फोटो ( स्रोत Gemini )

UP News : बांके बिहारी मंदिर में एक श्रद्धालु की अचानक मौत हो गई। श्रद्धालु ने दर्शन किए और दर्शन करके जैसे ही वापस मंदिर से बाहर निकलने लगा तो भीड़ में गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। श्रद्धालु की मौत की वजह हार्ट अटैक को माना जा रहा है जबकि कुछ लोग इसे यही कह रहे हैं कि भक्त ने बांके बिहारी के दर्शन किए और फिर प्राण छोड़ दिए।

मेरठ के रहने वाले हैं कृपाल सिंह ( UP News )

मेरठ के रहने वाले 56 वर्षीय कृपाल सिंह बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए मथुरा गए थे। इनकी मौत का घटनाक्रम मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बांके बिहारी के दर्शन करके जब वह लौट रहे थे तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। एक बार गिरे तो दोबारा उठ नहीं पाए। श्रद्धालुओं ने हड़कंप मच गया। आनन-फानन में एम्बूलेंस बुलाई गई और कृपाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद उन्हे मृत घोषित कर दिया।

चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच में किया मृत घोषित

सीसीटीवी कैमरे में रिकार्डिंग देखी गई तो पता चला कि, कृपाल सिंह अचानक गिर जाते हैं। आस-पास के श्रद्धालु उन्हे देखकर हैरान रह गए। श्रद्धालुओं ने शोर मचा दिया। इसके बाद सबसे पहले सुरक्षाकर्मी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में एंबूलेंस आ गई और कृपाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में चिकित्सकों ने इन्हे मृत घोषित कर दिया।

Published on:

16 Oct 2025 11:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mathura / UP News : बांके बिहारी के दर्शन किए और छोड़ दिए प्राण, अटैक माना जा रहा मौत की वजह

