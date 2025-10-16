UP News : बांके बिहारी के दर्शन किए और छोड़ दिए प्राण, अटैक माना जा रहा मौत की वजह

मेरठ के रहने वाले 56 वर्षीय कृपाल सिंह बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए मथुरा गए थे। इनकी मौत का घटनाक्रम मंदिर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बांके बिहारी के दर्शन करके जब वह लौट रहे थे तो अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। एक बार गिरे तो दोबारा उठ नहीं पाए। श्रद्धालुओं ने हड़कंप मच गया। आनन-फानन में एम्बूलेंस बुलाई गई और कृपाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक परीक्षण के बाद उन्हे मृत घोषित कर दिया।