कई दिनों बाद संत प्रेमानंद की मुस्कान लौटी! भक्त बोले- यही पल देखने को तरस रहे थे; शानदार वीडियो आया सामने

कई दिनों बाद संत प्रेमानंद की मुस्कान लौटी! पत्रिका फाइल फोटो।
Vrindavan sant premanand smile video viral mathura: वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज पिछले कई दिनों से अपनी खराब तबीयत के कारण पदयात्रा नहीं कर पा रहे थे। उनकी दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं, जिसके चलते उन्हें स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। रात्रिकालीन पदयात्रा भी उन्होंने अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी थी, जिससे उनके लाखों अनुयायी निराश थे और उनकी अच्छी सेहत के लिए लगातार दुआएं कर रहे थे।
भक्तों की चिंताओं के बीच प्रेमानंद महाराज के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट bhajanmarg_official पर एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें महाराज पहले की तरह जोरदार ठहाके लगाते हुए दिखे। उनकी मुस्कान ने भक्तों को बड़ी राहत दी और उनकी आंखों में खुशी के आँसू ले आए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और जिसने भी देखा, उसने तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ दीं।
वायरल वीडियो में एक भक्त अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करता है कि प्राइवेट नौकरी में छुट्टी मिलना कितना मुश्किल होता है। उसने कहा कि अक्सर छुट्टी तब ही मिलती है जब बॉस को यह बताया जाए कि घर या रिश्तेदारी में किसी का निधन हो गया है। इस पर मौजूद भक्तों ने हामी भरी और उसी वक्त महाराज जी की जोरदार हंसी छूट गई। वे लगातार खिलखिलाते रहे और माहौल पूरी तरह आनंदमय हो गया।
हंसी-ठिठोली के बीच महाराज जी ने भक्तों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी दी। उन्होंने कहा, "कलियुग का असर है कि लोग सांसारिक जीवन में झूठ बोलने लगे हैं।" महाराज ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि ‘भागवत’ या धार्मिक कार्यों में कोई छोटी झूठी बात कह भी दी जाए तो उसका असर अलग है, लेकिन सांसारिक कार्यों के लिए झूठ बोलना पाप है और इससे बचना चाहिए।
लंबे समय से प्रेमानंद महाराज की एक मुस्कान देखने के लिए इंतजार कर रहे भक्तों के लिए यह वीडियो एक भावुक क्षण बन गया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "आपकी एक मुस्कान ने मेरा पूरा दिन बना दिया।" वहीं, एक अन्य ने कहा, "इस मुस्कान के साथ सारे दुख और दर्द पल भर में दूर हो जाते हैं।" महाराज के स्वास्थ्य में सुधार की खबर से भक्तों के बीच सुकून और उत्साह का माहौल है।
