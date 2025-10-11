कई दिनों बाद संत प्रेमानंद की मुस्कान लौटी! भक्त बोले- यही पल देखने को तरस रहे थे; शानदार वीडियो आया सामने

लंबे समय से प्रेमानंद महाराज की एक मुस्कान देखने के लिए इंतजार कर रहे भक्तों के लिए यह वीडियो एक भावुक क्षण बन गया। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "आपकी एक मुस्कान ने मेरा पूरा दिन बना दिया।" वहीं, एक अन्य ने कहा, "इस मुस्कान के साथ सारे दुख और दर्द पल भर में दूर हो जाते हैं।" महाराज के स्वास्थ्य में सुधार की खबर से भक्तों के बीच सुकून और उत्साह का माहौल है।