पुरानी मोहब्बत की तलाश में मऊ पहुंचा ‘फर्जी सीओ’, वर्दी–स्टार और ACP लिखा लग्जरी कार देख ठगे गए लोग, सच्चाई खुलते ही पुलिस के हवाले

मऊ के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पशु अस्पताल के आसपास का इलाका उस वक्त हैरान रह गया, जब एक लग्जरी कार (गाड़ी पर ACP लिखा) से उतरा वर्दीधारी अधिकारीनुमा युवक घर-घर पूछताछ करता नजर आया। चेहरे पर मास्क, चाल में रौब और वर्दी में अफसराना ठाठ—सब कुछ किसी बड़े अधिकारी का आभास दे रहा था। लेकिन उसकी बेचैनी और सवालों का अंदाज लोगों को खटक गया। वह किसी ऐसे शख्स को तलाश रहा था, जिसका नाम समय की धूल में कहीं खो चुका था। शक गहराया तो स्थानीय नागरिकों ने हिम्मत दिखाई और शहर कोतवाली को सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की, तो अफसर की वर्दी में छिपी कहानी परत-दर-परत खुलती चली गई।