Abbas Ansari News: अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जा सकेंगे यूपी के बाहर



सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब्बास अंसारी को उन सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा, जो पहले उन्हें अंतरिम जमानत के दौरान निर्धारित की गई थीं। अदालत के आदेश के बाद अब उन्हें उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर जाने की भी अनुमति मिल गई है, हालांकि इसके लिए पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।