UP Politics: सपा विधायक से आशीर्वाद लेकर चुनावी गोटी सेट कर रहे योगी के मंत्री एके शर्मा

शर्मा जी ने महाभारत का उदाहरण देते हुए भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा, अर्जुन की चिंता और द्रौपदी के सौभाग्यवती भव तक का महाकाव्य मंच पर उतार दिया। और इशारों ही इशारों में आखिर में अनकहे शब्दों में बता दिया – "सुधाकर सिंह जी जैसे हमारे पितामह हैं, आशीर्वाद जब ज़रूरत होगी, ले ही लूंगा। न मुझे चिंता है, न उन्हें। उनकी पार्टी तो रसातल में है ही!"