Mau Crime: बदमाशों का हौसला बुलंद, दिनदहाड़े युवक को मारी गोली

घटनास्थल पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि फरसरा गांव के रहने वाले संजय यादव हैं। गांव के पास स्थित हाईवे पर एक किराने की दुकान से सामान लेने आए थे। इनके जो विपक्षी नीतीश यादव जो मुख्य है उसके साथी थे। संजय यादव के ऊपर हमला बोला उनके साथ मारपीट की और उनके ऊपर उनके द्वारा फायर भी किया गया। जिससे गंभीर चोटे भी लगी हैं। जीने तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। जिनका उपचार चल रहा है। जैसे ही उनके परिजन तहरीर देंगे वैसे ही तत्काल FIR पंजित करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। घायल व्यक्ति संजय यादव को जांघ के पास एक गोली लगी है। जिसका इलाज चल रहा है।