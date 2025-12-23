Mau News: घोसी उपचुनाव पर पूर्व सांसद अतुल राय ने दिया बड़ा बयान

घोसी उपचुनाव में अपनी दावेदारी के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि उनकी कोई दावेदारी नहीं है और जनता ही अपने प्रत्याशी का चयन करेगी। उन्होंने इस दौरान अपने राजनीतिक जीवन की चुनौतियों का भी जिक्र किया। अतुल राय ने कहा कि विरोधियों की चाल के कारण वे साढ़े पांच साल तक जनता से दूर रहे। अब वे लोगों के बीच जाकर उनके सुख-दुख में शामिल होना चाहते हैं।