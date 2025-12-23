23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Mau News: घोसी उपचुनाव पर पूर्व सांसद अतुल राय ने दिया बड़ा बयान

घोसी उपचुनाव में अपनी दावेदारी के सवाल पर पूर्व सांसद अतुल राय ने कहा कि उनकी कोई दावेदारी नहीं है और जनता ही अपने प्रत्याशी का चयन करेगी। उन्होंने इस दौरान अपने राजनीतिक जीवन की चुनौतियों का भी जिक्र किया। अतुल राय ने कहा कि विरोधियों की चाल के कारण वे साढ़े पांच साल तक जनता से दूर रहे। अब वे लोगों के बीच जाकर उनके सुख-दुख में शामिल होना चाहते हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Dec 23, 2025

Mau news

Mau news, Pc: Patrika

Mau News: मऊ जिले की सदर तहसील में बसपा के पूर्व सांसद अतुल राय ने एक नए अधिवक्ता कक्ष का उद्घाटन किया। यह कक्ष सांसद निधि से 21 लाख 72 हजार रुपये की लागत से निर्मित किया गया है।

सदर तहसील के अधिवक्ता लंबे समय से इस कक्ष के निर्माण की मांग कर रहे थे। अधिवक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पूर्व सांसद अतुल राय ने अपनी सांसद निधि से इसके निर्माण को मंजूरी दी थी।

इस अधिवक्ता कक्ष का निर्माण कुल 21 लाख 72 हजार रुपये की लागत से हुआ है। मंगलवार को पूर्व सांसद अतुल राय ने फीता काटकर इसका लोकार्पण किया। सदर तहसील में बने इस नए कक्ष से अधिवक्ताओं और वादकारियों दोनों को सुविधा मिलेगी।

उद्घाटन के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद अतुल राय ने बताया कि उनके कार्यकाल में घोसी लोकसभा क्षेत्र की लगभग सभी तहसीलों में सांसद निधि से अधिवक्ता कक्षों का निर्माण कराया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि केवल मधुबन तहसील में कुछ कारणों से इसका निर्माण नहीं हो पाया था। दीवानी कचहरी में सोलर प्लांट के लिए भी धनराशि आवंटित की गई थी।

घोसी उपचुनाव में अपनी दावेदारी के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि उनकी कोई दावेदारी नहीं है और जनता ही अपने प्रत्याशी का चयन करेगी। उन्होंने इस दौरान अपने राजनीतिक जीवन की चुनौतियों का भी जिक्र किया। अतुल राय ने कहा कि विरोधियों की चाल के कारण वे साढ़े पांच साल तक जनता से दूर रहे। अब वे लोगों के बीच जाकर उनके सुख-दुख में शामिल होना चाहते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 08:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: घोसी उपचुनाव पर पूर्व सांसद अतुल राय ने दिया बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Police: दो साल की कीर्ति को देख पसीजा एसपी का दिल, नंगे पांव बच्चों को पहनाए जूते-चप्पल

Mau police
मऊ

Weather update: मौसम ने ओढ़ी कोहरे की चादर, रेंगती नज़र आईं गाडियां, नौनिहाल परेशान

Mau weather
मऊ

Police News: वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस पर हमला, 6 पुलिस कर्मी घायल,दरोगा की टूटी उंगली

मऊ

Mau Crime: हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने न्यायालय गेट से उठाया

मऊ

Mau Crime: दोहरे हत्याकांड का इनामी आरोपी कोर्ट जाते समय लंगड़ाया, कोतवाली पुलिस पर पिटाई का आरोप

Mau news
मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.