Mau News: घोसी उपचुनाव पर पूर्व सांसद अतुल राय ने दिया बड़ा बयान

Mau news, Pc: Patrika
Mau News: मऊ जिले की सदर तहसील में बसपा के पूर्व सांसद अतुल राय ने एक नए अधिवक्ता कक्ष का उद्घाटन किया। यह कक्ष सांसद निधि से 21 लाख 72 हजार रुपये की लागत से निर्मित किया गया है।
सदर तहसील के अधिवक्ता लंबे समय से इस कक्ष के निर्माण की मांग कर रहे थे। अधिवक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पूर्व सांसद अतुल राय ने अपनी सांसद निधि से इसके निर्माण को मंजूरी दी थी।
इस अधिवक्ता कक्ष का निर्माण कुल 21 लाख 72 हजार रुपये की लागत से हुआ है। मंगलवार को पूर्व सांसद अतुल राय ने फीता काटकर इसका लोकार्पण किया। सदर तहसील में बने इस नए कक्ष से अधिवक्ताओं और वादकारियों दोनों को सुविधा मिलेगी।
उद्घाटन के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद अतुल राय ने बताया कि उनके कार्यकाल में घोसी लोकसभा क्षेत्र की लगभग सभी तहसीलों में सांसद निधि से अधिवक्ता कक्षों का निर्माण कराया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि केवल मधुबन तहसील में कुछ कारणों से इसका निर्माण नहीं हो पाया था। दीवानी कचहरी में सोलर प्लांट के लिए भी धनराशि आवंटित की गई थी।
घोसी उपचुनाव में अपनी दावेदारी के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि उनकी कोई दावेदारी नहीं है और जनता ही अपने प्रत्याशी का चयन करेगी। उन्होंने इस दौरान अपने राजनीतिक जीवन की चुनौतियों का भी जिक्र किया। अतुल राय ने कहा कि विरोधियों की चाल के कारण वे साढ़े पांच साल तक जनता से दूर रहे। अब वे लोगों के बीच जाकर उनके सुख-दुख में शामिल होना चाहते हैं।
