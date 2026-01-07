Mau breaking: पोस्टर लगाने को लेकर हुई गालियों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत



सूत्रों के मुताबिक, पोस्टर लगाने की जिम्मेदारी और स्थान को लेकर पार्टी के दो गुट आमने-सामने आ गए। इसी दौरान बीजेपी के पूर्व विधायक विजय राजभर के समर्थक के बीच कहासुनी हो गई। वायरल ऑडियो के अनुसार बातचीत जल्द ही उग्र रूप में बदल गई, जिसके बाद पूर्व विधायक ने मुन्ना गुप्ता को न सिर्फ़ गालियाँ दीं, बल्कि उन्हें धमकाने का भी आरोप लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार, पूर्व विधायक ने कार्यकर्ता को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली, जिससे वहाँ मौजूद पार्टी समर्थकों और आम नागरिकों के बीच असहज स्थिति बन गई।