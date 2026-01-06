6 जनवरी 2026,

मंगलवार

मऊ

Mau breaking: मऊ रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से मची सनसनी, संदिग्ध बैग में बम की सूचना

मऊ रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से सनसनी फैल गई। मंगलवार सुबह काशी-दादर एक्सप्रेस को मऊ स्टेशन पर तत्काल रोक दिया गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा टीम मौके पर तैनात कर जांच शुरू कर दी गई।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 06, 2026

Mau

Big Breaking: मऊ रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से सनसनी फैल गई। मंगलवार सुबह काशी-दादर एक्सप्रेस को मऊ स्टेशन पर तत्काल रोक दिया गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा टीम मौके पर तैनात कर जांच शुरू कर दी गई।


सूत्रों के अनुसार, स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद उसमें बम होने की आशंका जताई गई, जिससे यात्रियों और स्टेशन परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही जिला पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया और ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
स्टेशन पर बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वॉड की टीम भी जांच में जुटी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर भेजा गया और स्टेशन पर आवागमन को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया गया है।


फिलहाल, जांच जारी है और पुलिस मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
अगली अपडेट का इंतज़ार किया जा रहा है।

06 Jan 2026 10:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau breaking: मऊ रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से मची सनसनी, संदिग्ध बैग में बम की सूचना

