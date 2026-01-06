Mau breaking: मऊ रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से मची सनसनी, संदिग्ध बैग में बम की सूचना



सूत्रों के अनुसार, स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद उसमें बम होने की आशंका जताई गई, जिससे यात्रियों और स्टेशन परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही जिला पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया और ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

स्टेशन पर बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वॉड की टीम भी जांच में जुटी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर भेजा गया और स्टेशन पर आवागमन को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया गया है।