Mau breaking: जाबांज इंस्पेक्टर ने नहीं की जान की परवाह, ट्रेन से निकाला बम वाला संदिग्ध बैग, बोले लोगों की जान बचाने के लिए नहीं करूंगा जान की परवाह

UP Police News: मऊ में रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन में एक बैग में बम होने की सूचना मिली। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए पूरे प्लेटफार्म को खाली करा लिया। इस बीच जांबाज इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बैग को डंडे वाले झाड़ू में फंसा लिया। बैग को झाड़ू से खींचते हुए वो लगभग 50 मीटर तक ले गए। बीच बीच में वो लोगों को आगाह भी करते रहे कि इस बाग से दूर रहें। बाद में जब बम निरोधक दस्ते ने इस बैग को चेक किया तो उसमे कपड़े और कुछ जरूरी सामान मिला। इस संबंध में नगर कोतवाल अनिल सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जहां 1000 इंसानों के जान की बात हो तो अपनी जान की परवाह मैं नहीं करता। यह हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और हमे यह बताया जाता है कि लोगों की सुरक्षा कैसे की जाती है।
आपको बता दें कि मऊ रेलवे स्टेशन पर बम की सूचना से सनसनी फैल गई थी। लगभग 3 घंटे तक पुलिस का सर्च ऑपरेशन चला था। मंगलवार सुबह काशी-दादर एक्सप्रेस को मऊ स्टेशन पर तत्काल रोक दिया गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा टीम मौके पर तैनात कर जांच शुरू कर दी गई।
सूत्रों के अनुसार, स्टेशन पर एक संदिग्ध बैग मिलने के बाद उसमें बम होने की आशंका जताई गई, जिससे यात्रियों और स्टेशन परिसर में अफरातफरी मच गई। सूचना मिलते ही जिला पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर लिया और ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म पर सघन तलाशी अभियान चलाया ।
स्टेशन पर बम निरोधक दस्ता (Bomb Disposal Squad) और डॉग स्क्वॉड की टीम भी जांच में जुटी है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को सुरक्षित दूरी पर भेजा गया और स्टेशन पर आवागमन को अस्थायी रूप से नियंत्रित किया गया है। फिलहाल, जांच जारी है और पुलिस मामले की गंभीरता से पड़ताल कर रही है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है।
