Mau breaking: जाबांज इंस्पेक्टर ने नहीं की जान की परवाह, ट्रेन से निकाला बम वाला संदिग्ध बैग, बोले लोगों की जान बचाने के लिए नहीं करूंगा जान की परवाह

UP Police News: मऊ में रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब ट्रेन में एक बैग में बम होने की सूचना मिली। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए पूरे प्लेटफार्म को खाली करा लिया। इस बीच जांबाज इंस्पेक्टर अनिल सिंह ने बैग को डंडे वाले झाड़ू में फंसा लिया। बैग को झाड़ू से खींचते हुए वो लगभग 50 मीटर तक ले गए। बीच बीच में वो लोगों को आगाह भी करते रहे कि इस बाग से दूर रहें। बाद में जब बम निरोधक दस्ते ने इस बैग को चेक किया तो उसमे कपड़े और कुछ जरूरी सामान मिला। इस संबंध में नगर कोतवाल अनिल सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जहां 1000 इंसानों के जान की बात हो तो अपनी जान की परवाह मैं नहीं करता। यह हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है और हमे यह बताया जाता है कि लोगों की सुरक्षा कैसे की जाती है।