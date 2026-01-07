Mau Crime: विवाद में नमकीन व्यापारी को मारा चाकू,स्थिति गंभीर, 3 घंटे तक पेट में फंसा रहा चाकू

Mau crime
Mau Crime News: मऊ जिले में मंगलवार देर रात एक नमकीन कारोबारी पर चाकू से गंभीर हमला किए जाने का मामला सामने आया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हमले में व्यापारी के पेट में चाकू धंसकर फंस गया, जिसके कारण उसे लंबे समय तक दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
घटना घोसी थाना क्षेत्र के दरियाबाद गांव की बताई जा रही है। मधुबन थाना क्षेत्र के सिद्धा अहिलासपुर गांव निवासी 32 वर्षीय उदयभान (पुत्र रामबचन) लंबे समय से किराए के मकान में रहकर नमकीन बेचने का काम करते हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, उदयभान ने कई लोगों से उधार रकम ली थी और भुगतान न कर पाने के कारण अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहा था।
बताया गया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे एक व्यक्ति, जिसने उदयभान को उधार पैसे दिए थे, उसके ठिकाने तक पहुंच गया। दोनों के बीच पैसों की वापसी को लेकर बहस तेज हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि लेनदार ने गुस्से में उदयभान के पेट पर चाकू से वार कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी तुरंत मौके से भाग निकला। वार के दौरान चाकू उदयभान के पेट में फंस गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल 108 एंबुलेंस बुलाकर घायल को पहले स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां प्राथमिक जांच के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने सुरक्षित तरीके से पेट में फंसे चाकू को बाहर निकाला। डॉक्टरों के अनुसार, अस्पताल पहुंचने तक चाकू करीब तीन घंटे तक पेट में फंसा रहा, जिससे संक्रमण और रक्तस्राव का खतरा बढ़ गया था।
व्यापारी की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रात करीब 12 बजे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल उदयभान का इलाज विशेषज्ञों की निगरानी में जारी है। इस मामले में घोसी थाना एसएचओ प्रमेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना लेन-देन के विवाद से जुड़ी है। आरोपी की पहचान कर ली गई है, लेकिन वह अभी पकड़ से बाहर है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।
