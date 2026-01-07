7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

मऊ

Mau Crime: विवाद में नमकीन व्यापारी को मारा चाकू,स्थिति गंभीर, 3 घंटे तक पेट में फंसा रहा चाकू

कारोबारी पर चाकू से गंभीर हमला किए जाने का मामला सामने आया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हमले में व्यापारी के पेट में चाकू धंसकर फंस गया, जिसके कारण उसे लंबे समय तक दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

2 min read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 07, 2026

Mau

Mau crime

Mau Crime News: मऊ जिले में मंगलवार देर रात एक नमकीन कारोबारी पर चाकू से गंभीर हमला किए जाने का मामला सामने आया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हमले में व्यापारी के पेट में चाकू धंसकर फंस गया, जिसके कारण उसे लंबे समय तक दर्दनाक स्थिति से गुजरना पड़ा। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

उधार पैसे न मिलने पर चाकू से हमला


घटना घोसी थाना क्षेत्र के दरियाबाद गांव की बताई जा रही है। मधुबन थाना क्षेत्र के सिद्धा अहिलासपुर गांव निवासी 32 वर्षीय उदयभान (पुत्र रामबचन) लंबे समय से किराए के मकान में रहकर नमकीन बेचने का काम करते हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, उदयभान ने कई लोगों से उधार रकम ली थी और भुगतान न कर पाने के कारण अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहा था।
बताया गया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे एक व्यक्ति, जिसने उदयभान को उधार पैसे दिए थे, उसके ठिकाने तक पहुंच गया। दोनों के बीच पैसों की वापसी को लेकर बहस तेज हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि लेनदार ने गुस्से में उदयभान के पेट पर चाकू से वार कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी तुरंत मौके से भाग निकला। वार के दौरान चाकू उदयभान के पेट में फंस गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।

पुलिस जांच में जुटी


घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल 108 एंबुलेंस बुलाकर घायल को पहले स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचाया, जहां प्राथमिक जांच के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने सुरक्षित तरीके से पेट में फंसे चाकू को बाहर निकाला। डॉक्टरों के अनुसार, अस्पताल पहुंचने तक चाकू करीब तीन घंटे तक पेट में फंसा रहा, जिससे संक्रमण और रक्तस्राव का खतरा बढ़ गया था।

BHU में इलाज जारी


व्यापारी की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे रात करीब 12 बजे बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल उदयभान का इलाज विशेषज्ञों की निगरानी में जारी है। इस मामले में घोसी थाना एसएचओ प्रमेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना लेन-देन के विवाद से जुड़ी है। आरोपी की पहचान कर ली गई है, लेकिन वह अभी पकड़ से बाहर है। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 12:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau Crime: विवाद में नमकीन व्यापारी को मारा चाकू,स्थिति गंभीर, 3 घंटे तक पेट में फंसा रहा चाकू

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau breaking: पोस्टर लगाने को लेकर हुई गालियों के बीच बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत

Mau police
मऊ

Mau News: भीषण हादसे में तीन घायल, अनियंत्रित हो कर खाई में पलटी कार

मऊ

Mau SIR News: मऊ में कटे 3 लाख मतदाताओं के नाम, 6 फरवरी तक ली जाएंगी आपत्तियां

मऊ

Mau News: मऊ की महिला कांस्टेबल को मिला महाकुंभ उत्कृष्ट सेवा सम्मान, शिक्षक को दिया सफलता का श्रेय

मऊ

Mau News: मऊ पुलिस ने गैंगस्टर की 70 लाख संपत्ति की कुर्क, मचा हड़कंप

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.