Mau Crime: विवाद में नमकीन व्यापारी को मारा चाकू,स्थिति गंभीर, 3 घंटे तक पेट में फंसा रहा चाकू



घटना घोसी थाना क्षेत्र के दरियाबाद गांव की बताई जा रही है। मधुबन थाना क्षेत्र के सिद्धा अहिलासपुर गांव निवासी 32 वर्षीय उदयभान (पुत्र रामबचन) लंबे समय से किराए के मकान में रहकर नमकीन बेचने का काम करते हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, उदयभान ने कई लोगों से उधार रकम ली थी और भुगतान न कर पाने के कारण अलग-अलग स्थानों पर छिपकर रह रहा था।

बताया गया कि मंगलवार रात करीब 9 बजे एक व्यक्ति, जिसने उदयभान को उधार पैसे दिए थे, उसके ठिकाने तक पहुंच गया। दोनों के बीच पैसों की वापसी को लेकर बहस तेज हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि लेनदार ने गुस्से में उदयभान के पेट पर चाकू से वार कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी तुरंत मौके से भाग निकला। वार के दौरान चाकू उदयभान के पेट में फंस गया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।