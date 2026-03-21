Rail News: मऊ को मिली नई रेल सौगात, आनंद विहार एक्सप्रेस (साप्ताहिक) की घोषणा



सांसद राजीव राय ने इस उपलब्धि को क्षेत्रवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह उनके लिए एक छोटी सी सौगात है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि वे अपने “मालिकों” यानी जनता की सेवा के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं और आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में मऊ और आसपास के इलाकों में और भी सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा।