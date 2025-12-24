Mau News: आयुष हत्याकांड के तीन आरोपियों पर 25 हजार का इनाम घोषित

Mau Police, pc : patrika
Mau Police: बलिया जनपद के बेल्थरारोड निवासी दो युवकों समीर कुमार उर्फ मंटू और आयुष यादव—की हत्या के मामले में मऊ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इस हत्याकांड से जुड़े तीन और फरार अभियुक्तों पर पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
ज्ञात हो कि समीर उर्फ मंटू की बेरहमी से पीट-पीटकर, जबकि आयुष यादव की गोली मारकर हत्या की गई थी। समीर के साथ हुई मारपीट के मामले में 6 दिसंबर को रामपुर थाना में चार नामजद और दो अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
इलाज के दौरान समीर की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही पाए जाने पर तत्कालीन रामपुर थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया था।
जांच आख्या और संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर 21 दिसंबर को अवगत कराया गया कि समीर के साथ मारपीट के मामले में अजोरपुर निवासी सोनू राजभर, लखनौर निवासी सैफ और डुमरी मर्यादपुर निवासी आकाश के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में पहले से ही प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ये अभियुक्त अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
पुलिस के अनुसार, अभियुक्तों के खौफ के चलते स्थानीय लोग सूचना देने से भी बच रहे हैं, जिससे गिरफ्तारी में बाधा आ रही है। इसी स्थिति को देखते हुए 22 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक इलामारन जी ने तीनों पर इनाम घोषित कर दिया।
इससे पहले 22 दिसंबर को ही पुलिस ने इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अफीक को गिरफ्तार कर लिया था, जिस पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। एसपी इलामारन जी ने बताया कि शेष फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसओजी टीम लगातार दबिश दे रही है। अभियुक्तों की धर-पकड़ के लिए रामपुर पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग