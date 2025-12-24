Mau News: आयुष हत्याकांड के तीन आरोपियों पर 25 हजार का इनाम घोषित



इलाज के दौरान समीर की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही पाए जाने पर तत्कालीन रामपुर थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया था।

जांच आख्या और संस्तुति रिपोर्ट के आधार पर 21 दिसंबर को अवगत कराया गया कि समीर के साथ मारपीट के मामले में अजोरपुर निवासी सोनू राजभर, लखनौर निवासी सैफ और डुमरी मर्यादपुर निवासी आकाश के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में पहले से ही प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद ये अभियुक्त अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।