Mau News: 1 से 12 तक सभी स्कूल 8 जनवरी तक हुए बंद

डीआईओएस गौतम प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा मौसम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल बना हुआ है। अत्यधिक ठंड, कोहरे और नमी के कारण सर्दी-जुकाम, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में स्कूलों को बंद रखने का निर्णय छात्रों को राहत देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विद्यालय प्रबंधन इस आदेश का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि के लिए छात्रों को स्कूल न बुलाया जाए।