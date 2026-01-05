Mau News: 1 से 12 तक सभी स्कूल 8 जनवरी तक हुए बंद

Mau ka mausam, Pc: Patrika
Cold Weather: मऊ जिले में जारी भीषण शीतलहर, गिरते तापमान और तेज पछुआ हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय गलन भरी ठंड ने लोगों की दिनचर्या को कठिन बना दिया है। विशेष रूप से स्कूली छात्र-छात्राओं को ठंड के बीच विद्यालय आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन हालात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है।
जिलाधिकारी के निर्देश के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी विद्यालयों में अवकाश की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया है। नए आदेश के अनुसार, जिले के समस्त मान्यता प्राप्त विद्यालय 8 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। यह निर्देश यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अन्य सभी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा।
डीआईओएस गौतम प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि मौजूदा मौसम बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल बना हुआ है। अत्यधिक ठंड, कोहरे और नमी के कारण सर्दी-जुकाम, बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में स्कूलों को बंद रखने का निर्णय छात्रों को राहत देने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विद्यालय प्रबंधन इस आदेश का कड़ाई से पालन करें और किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि के लिए छात्रों को स्कूल न बुलाया जाए।
शिक्षा विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि विद्यालय बंद रहने की अवधि में ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी, ताकि छात्रों पर अतिरिक्त दबाव न बने। हालांकि, कुछ स्कूल स्वैच्छिक रूप से डिजिटल माध्यम से अध्ययन सामग्री साझा कर सकते हैं, लेकिन लाइव क्लास अनिवार्य नहीं होंगी।
