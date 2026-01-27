Mau News: मऊ में तड़तड़ाईं गोलियां, 2 का हुआ एनकाउंटर



पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस टीम ने दिनांक 25 जनवरी 2026 की रात लगभग 9 बजे मुखबिर की सूचना पर देईथान के पास बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए।