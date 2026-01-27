Mau News: मऊ में तड़तड़ाईं गोलियां, 2 का हुआ एनकाउंटर

जनपद मऊ के थाना कोपागंज क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी के साथ हुई लूट की घटना का पुलिस ने सफल अनावरण करते हुए दो शातिर इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। दोनों अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था।
पुलिस अधीक्षक मऊ इलामारन के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस टीम ने दिनांक 25 जनवरी 2026 की रात लगभग 9 बजे मुखबिर की सूचना पर देईथान के पास बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में हुई पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए।
गिरफ्तार अभियुक्तों में रविकांत उर्फ रवि चौहान (21 वर्ष) निवासी कोइरियापार थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ तथा राहुल यादव (25 वर्ष) निवासी नगरीपर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ शामिल हैं। रविकांत के बाएं पैर और राहुल यादव के दाहिने पैर में गोली लगी है। दोनों के कब्जे से लूटे गए स्वर्ण आभूषण, दो अवैध तमंचे 315 बोर, तीन खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस, एक मिस कारतूस तथा लूट में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (संख्या UP 50 CC 0139) बरामद की गई है।
घायल बदमाशों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोपागंज लाया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल मऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है और उनके विरुद्ध पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
मऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग